https://arabic.sputniknews.com/20220809/حركة-فتح-تعلن-الحداد-والإضراب-العام-في-الأراضي-الفلسطينية-1066202818.html

حركة "فتح" تعلن الحداد والإضراب العام في الأراضي الفلسطينية

حركة "فتح" تعلن الحداد والإضراب العام في الأراضي الفلسطينية

أعلنت حركة التحرير الوطني "فتح"، اليوم الثلاثاء، الحداد والإضراب العام في الأراضي الفلسطينية، ردا على اغتيال ثلاثة من "كتائب الأقصى"، إبراهيم النابلسي، إسلام... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T11:21+0000

2022-08-09T11:21+0000

2022-08-09T11:21+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065498729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0f996b046107e5f23a47b9dcc268bc9.jpg

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "النيران إشتعلت في إطارات السيارات على دوار ابن رشد ودوار المنارة وسط الخليل، ووقعت مواجهات في باب الزاوية بمدينة الخليل".كما أغلقت المحال التجارية في مدينة رام الله وخرجت مسيرات باتجاه حاجز بيت ايل على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، إضافة إلى إغلاق المحال التجارية في بيت لحم أبوابها حدادا على أرواح قتلى نابلس.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، "ارتقاء ثلاثة شهداء، إضافة إلى 69 إصابة بينها 7 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".وأوضحت الوزارة، أن "الشهداء الثلاثة هم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).يأتي ذلك فيما اغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، التي بدأت عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوبي ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".

https://arabic.sputniknews.com/20220809/الصحة-الفلسطينية-مقتل-3-شبان-بينهم-إبراهيم-النابلسي-وإصابة-40-في-عدوان-إسرائيلي-على-نابلس-1066193992.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم