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https://arabic.sputniknews.com/20220809/خرج-عن-طوره-أمريكا-غاضبة-من-دعوة-زيلينسكي-لمعاقبة-الروس-1066201269.html
"خرج عن طوره"... أمريكا غاضبة من دعوة زيلينسكي لمعاقبة الروس
"خرج عن طوره"... أمريكا غاضبة من دعوة زيلينسكي لمعاقبة الروس
انتقد قراء صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد أن دعا الدول الغربية إلى منع دخول جميع الروس لمدة عام. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
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كتب أحد قراء الصحيفة يدعى "zibibboD": "انتهى حديث تعفن الدماغ الإمبريالي الجديد".وقال قارئ آخر "ConfusingIdeas": "ملك الدكتاتوريين الفاسدين والمخادعين المتنكر في زي كوميدي".وقال متابع آخر "They call me M" ساخطا: "الآن يعتقد أنه الأهم وأن العالم يجب أن يتبع أوامره".وعلث آخر "jhalak786": "هذا الرجل دمية، يركض حيث يريد أصحابه. الأوكرانيون الأبرياء يموتون في هذه العملية".وخلص القراء إلى أن "المهرج قد خرج عن طوره تماما".وكان زيلينسكي قد قال في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إن "الدول الغربية يجب أن تغلق الحدود أمام الروس. وبحسبه، يجب أن تكون هذه من أهم العقوبات، ويجب أن يمتد الحظر حتى يشمل الروس الذين غادروا البلاد".
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"خرج عن طوره"... أمريكا غاضبة من دعوة زيلينسكي لمعاقبة الروس

10:55 GMT 09.08.2022
© Sputnikلقد خرج عن طوره... أمريكا غاضبة من دعوة زيلينسكي لمعاقبة الروس
لقد خرج عن طوره... أمريكا غاضبة من دعوة زيلينسكي لمعاقبة الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik
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انتقد قراء صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد أن دعا الدول الغربية إلى منع دخول جميع الروس لمدة عام.
كتب أحد قراء الصحيفة يدعى "zibibboD": "انتهى حديث تعفن الدماغ الإمبريالي الجديد".
وقال قارئ آخر "ConfusingIdeas": "ملك الدكتاتوريين الفاسدين والمخادعين المتنكر في زي كوميدي".
وقال متابع آخر "They call me M" ساخطا: "الآن يعتقد أنه الأهم وأن العالم يجب أن يتبع أوامره".
وعلث آخر "jhalak786": "هذا الرجل دمية، يركض حيث يريد أصحابه. الأوكرانيون الأبرياء يموتون في هذه العملية".
وخلص القراء إلى أن "المهرج قد خرج عن طوره تماما".
وكان زيلينسكي قد قال في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إن "الدول الغربية يجب أن تغلق الحدود أمام الروس. وبحسبه، يجب أن تكون هذه من أهم العقوبات، ويجب أن يمتد الحظر حتى يشمل الروس الذين غادروا البلاد".
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