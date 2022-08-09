https://arabic.sputniknews.com/20220809/دونيتسك-تتفاوض-مع-كوريا-الشمالية-لاستقبال-كوادر-بناء-في-المستقبل-القريب-1066194834.html
دونيتسك تتفاوض مع كوريا الشمالية لاستقبال كوادر بناء في المستقبل القريب
دونيتسك تتفاوض مع كوريا الشمالية لاستقبال كوادر بناء في المستقبل القريب
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن بلاده تتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن التعاون في مجال البناء، ومن المفترض أن يصل أول أطقم البناء من كوريا... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T08:40+0000
2022-08-09T08:40+0000
2022-08-09T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأضاف: "إنه أمر مثير للاهتمام، وهو مفيد للطرفين، مع الأخذ في الاعتبار البناء الفخم الذي رأيناه، سنحتاج إلى المباشرة في البناء مباشرة، والمفاوضات جارية بالفعل هنا للحصول على كوادر البناء، بما في ذلك من كوريا الشمالية".وأشار بوشيلين إلى أنه قبل فرض العقوبات الغربية، عملت كوادر البناء من كوريا الشمالية بانتظام في بلدان أخرى، وأثبتت مؤهلاتها العالية وانضباطها وتركيزها على النتائج.وتابع: "لن أذكر التاريخ الدقيق للمباشرة في الأعمال، لكن ذلك سيحدث في المستقبل القريب".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/بوشيلين-يعتزم-زيارة-كوريا-الشمالية-1065730367.html
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العالم
دونيتسك تتفاوض مع كوريا الشمالية لاستقبال كوادر بناء في المستقبل القريب
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن بلاده تتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن التعاون في مجال البناء، ومن المفترض أن يصل أول أطقم البناء من كوريا الشمالية في المستقبل القريب.
وأضاف: "إنه أمر مثير للاهتمام، وهو مفيد للطرفين، مع الأخذ في الاعتبار البناء الفخم الذي رأيناه، سنحتاج إلى المباشرة في البناء مباشرة، والمفاوضات جارية بالفعل هنا للحصول على كوادر البناء، بما في ذلك من كوريا الشمالية".
وأشار بوشيلين إلى أنه قبل فرض العقوبات الغربية، عملت كوادر البناء من كوريا الشمالية بانتظام في بلدان أخرى، وأثبتت مؤهلاتها العالية وانضباطها وتركيزها على النتائج.
وتابع: "لن أذكر التاريخ الدقيق للمباشرة في الأعمال، لكن ذلك سيحدث في المستقبل القريب".