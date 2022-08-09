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العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220809/دونيتسك-تتفاوض-مع-كوريا-الشمالية-لاستقبال-كوادر-بناء-في-المستقبل-القريب-1066194834.html
دونيتسك تتفاوض مع كوريا الشمالية لاستقبال كوادر بناء في المستقبل القريب
دونيتسك تتفاوض مع كوريا الشمالية لاستقبال كوادر بناء في المستقبل القريب
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن بلاده تتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن التعاون في مجال البناء، ومن المفترض أن يصل أول أطقم البناء من كوريا... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T08:40+0000
2022-08-09T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأضاف: "إنه أمر مثير للاهتمام، وهو مفيد للطرفين، مع الأخذ في الاعتبار البناء الفخم الذي رأيناه، سنحتاج إلى المباشرة في البناء مباشرة، والمفاوضات جارية بالفعل هنا للحصول على كوادر البناء، بما في ذلك من كوريا الشمالية".وأشار بوشيلين إلى أنه قبل فرض العقوبات الغربية، عملت كوادر البناء من كوريا الشمالية بانتظام في بلدان أخرى، وأثبتت مؤهلاتها العالية وانضباطها وتركيزها على النتائج.وتابع: "لن أذكر التاريخ الدقيق للمباشرة في الأعمال، لكن ذلك سيحدث في المستقبل القريب".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/بوشيلين-يعتزم-زيارة-كوريا-الشمالية-1065730367.html
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العالم

دونيتسك تتفاوض مع كوريا الشمالية لاستقبال كوادر بناء في المستقبل القريب

08:40 GMT 09.08.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن بلاده تتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن التعاون في مجال البناء، ومن المفترض أن يصل أول أطقم البناء من كوريا الشمالية في المستقبل القريب.
وأضاف: "إنه أمر مثير للاهتمام، وهو مفيد للطرفين، مع الأخذ في الاعتبار البناء الفخم الذي رأيناه، سنحتاج إلى المباشرة في البناء مباشرة، والمفاوضات جارية بالفعل هنا للحصول على كوادر البناء، بما في ذلك من كوريا الشمالية".
وأشار بوشيلين إلى أنه قبل فرض العقوبات الغربية، عملت كوادر البناء من كوريا الشمالية بانتظام في بلدان أخرى، وأثبتت مؤهلاتها العالية وانضباطها وتركيزها على النتائج.
وتابع: "لن أذكر التاريخ الدقيق للمباشرة في الأعمال، لكن ذلك سيحدث في المستقبل القريب".
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
بوشيلين يعتزم زيارة كوريا الشمالية
29 يوليو, 11:26 GMT
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