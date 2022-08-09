https://arabic.sputniknews.com/20220809/ديمقراطية-أم-جنون-ديمقراطي-المتحدث-باسم-الخارجية-الصينية-يسخر-من-أمريكا-بصورة-1066203910.html
"ديمقراطية أم جنون ديمقراطي"... المتحدث باسم الخارجية الصينية يسخر من أمريكا بصورة
"ديمقراطية أم جنون ديمقراطي"... المتحدث باسم الخارجية الصينية يسخر من أمريكا بصورة
سخر المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، من النفاق الغربي والحجج التي يستخدمها لشن الحروب ضد شعوب الأرض مستخدما عباءة نشر الديمقراطية المزعومة من أجل... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T11:59+0000
2022-08-09T11:59+0000
2022-08-09T11:59+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064368144_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9337c77a6a30424831d1f7c665a403d7.jpg
ونشر المتحدث صورة على صفحته الرسمية في "تويتر" تشير إلى عدة حروب شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد عدد من الدول باستخدام عباءة نشر الديمقراطية، الأمر الذي نجم عنه حروب مدمرة قوضت الأمن والسلام الدوليين.ويشاهد في الصورة التي شاركها لي جيان، ساحة حرب مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، حيث تظهر في الجزء العلوي صورة في العراق لدبابة حاملة العلم الأمريكي أثناء إطلاق قذيفة كتب عليها شعار "ديمقراطية".أما الصورة الثانية من أفغانستان لطائرة مسيرة أمريكية تطلق صاروخا مع شعار "ديمقراطية"، فيما احتوت الصورة الثالثة على عدة بوارج حربية في بحر بجانب كوبا نقش عليها شعار "ديمقراطية" أيضا.وعلق المتحدث على الصورة بعبارة مقتضبة قال فيها "ديمقراطية أم (جنون ديموقراطي)"، دامجا الكلمتين الأخيرتين باللغة الإنكليزية.يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، غالبا ما يعلق على الإجراءات الأمريكية وينتقدها عن طريق الصور، حيث وصف الولايات المتحدة بأنها أكثر الدول عدوانية في تاريخ العالم وأكبر تهديد للسلام والتنمية على هذا الكوكب، مستذكراً العديد من الضحايا والمعاناة التي جلبها الجيش الأمريكي خلال العمليات في فيتنام وكوسوفو وأفغانستان والعراق، وأشار إلى مسؤولية واشنطن المباشرة عن الوضع في أوكرانيا.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064368144_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_9d7f50304d6eb46942b9c21987ad9724.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
"ديمقراطية أم جنون ديمقراطي"... المتحدث باسم الخارجية الصينية يسخر من أمريكا بصورة
تابعنا عبر
سخر المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، من النفاق الغربي والحجج التي يستخدمها لشن الحروب ضد شعوب الأرض مستخدما عباءة نشر الديمقراطية المزعومة من أجل تحقيق أهدافه.
ونشر المتحدث صورة على صفحته الرسمية في "تويتر"
تشير إلى عدة حروب شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد عدد من الدول باستخدام عباءة نشر الديمقراطية، الأمر الذي نجم عنه حروب مدمرة قوضت الأمن والسلام الدوليين.
ويشاهد في الصورة التي شاركها لي جيان، ساحة حرب مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، حيث تظهر في الجزء العلوي صورة في العراق لدبابة حاملة العلم الأمريكي أثناء إطلاق قذيفة كتب عليها شعار "ديمقراطية".
أما الصورة الثانية من أفغانستان لطائرة مسيرة أمريكية تطلق صاروخا مع شعار "ديمقراطية"، فيما احتوت الصورة الثالثة على عدة بوارج حربية في بحر بجانب كوبا نقش عليها شعار "ديمقراطية" أيضا.
وعلق المتحدث على الصورة بعبارة مقتضبة قال فيها "ديمقراطية أم (جنون ديموقراطي)"، دامجا الكلمتين الأخيرتين باللغة الإنكليزية.
يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، غالبا ما يعلق على الإجراءات الأمريكية وينتقدها عن طريق الصور، حيث وصف الولايات المتحدة بأنها أكثر الدول عدوانية في تاريخ العالم وأكبر تهديد للسلام والتنمية على هذا الكوكب، مستذكراً العديد من الضحايا والمعاناة التي جلبها الجيش الأمريكي خلال العمليات في فيتنام وكوسوفو وأفغانستان والعراق، وأشار إلى مسؤولية واشنطن المباشرة عن الوضع في أوكرانيا.