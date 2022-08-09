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https://arabic.sputniknews.com/20220809/روسكوسموس-تطلق-صاروخ-سويوز-يحمل-قمرا-صناعيا-إيرانيا-إلى-الفضاء-1066182584.html
"روسكوسموس" تطلق صاروخ "سويوز" يحمل قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء
"روسكوسموس" تطلق صاروخ "سويوز" يحمل قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء
أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخ "سويوز-2.16" انطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T06:26+0000
2022-08-09T06:26+0000
روسيا
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وأكدت الشركة أن الصاروخ سينقل إلى المدار القمر الصناعي الإيراني "خيام" لاستشعار الأرض عن بعد، الذي تم تصميمه في روسيا بطلب من طهران، مع 16 مركبة صغيرة كحمولة عابرة.وفي غضون دقائق قليلة، بحسب البث الحي لـ"روسكوسموس"، سينفصل الجزء العلوي من وحدة "فيرغات" والذي يحمل الأقمار الصناعية عند مدار أرضي منخفض، والتي ستنقل بعد ذلك المركبات إلى مداراتها النهائية.يشار إلى أن الأجهزة الصغيرة مصممة للبحث العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك تقنيات اختبار الاتصالات بين الأقمار الصناعية، وقياس مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي، واستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الوضع البيئي.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/بوتين-لمدير-روسكوسموس-الجديد-أنت-تعرف-مزايانا-التنافسية--1065593467.html
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روسيا

"روسكوسموس" تطلق صاروخ "سويوز" يحمل قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء

06:26 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Alexei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Alexei Filippov
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أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخ "سويوز-2.16" انطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
وأكدت الشركة أن الصاروخ سينقل إلى المدار القمر الصناعي الإيراني "خيام" لاستشعار الأرض عن بعد، الذي تم تصميمه في روسيا بطلب من طهران، مع 16 مركبة صغيرة كحمولة عابرة.
وفي غضون دقائق قليلة، بحسب البث الحي لـ"روسكوسموس"، سينفصل الجزء العلوي من وحدة "فيرغات" والذي يحمل الأقمار الصناعية عند مدار أرضي منخفض، والتي ستنقل بعد ذلك المركبات إلى مداراتها النهائية.
يشار إلى أن الأجهزة الصغيرة مصممة للبحث العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك تقنيات اختبار الاتصالات بين الأقمار الصناعية، وقياس مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي، واستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الوضع البيئي.
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