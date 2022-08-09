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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220809/روسيا-تدعو-الغرب-للتأثير-على-أوكرانيا-لضمان-التشغيل-الآمن-لمحطة-زابوروجيه-النووية-1066180800.html
روسيا تدعو الغرب للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية
روسيا تدعو الغرب للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية
دعت سفارة روسيا لدى بريطانيا من وصفتهم بـ"الرعاة الغربيين لكييف" للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T01:33+0000
2022-08-09T01:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان، "بدلاً من مواصلة البحث عن مذنبين، يتعين على رعاة كييف الغربيين أن يدينوا بشكل لا لبس فيه الإجراءات المتهورة للقوات الأوكرانية وأن يرسلوا علنًا إشارات واضحة تلزم كييف بضمان التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وبحسب بيان البعثة الدبلوماسية، يجب اعتبار الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على المنشأة أعمالا إرهابية نووية تعرض حياة الأوكرانيين والأوروبيين للخطر.وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف "يأخذ كل أوروبا رهينة" بقصفه محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.وتعتبر محطة زابوروجيه الكهربائية، أكبر محطة حرارية تعمل بالطاقة النووية في أوروبا.وفي وقت سابق، أعلن مدير إدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم جسر في منطقة زابوروجيه وستقوم بتفجيره لإلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية بهدف تنفيذ استفزاز جديد.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تدعو الغرب للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية

01:33 GMT 09.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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دعت سفارة روسيا لدى بريطانيا من وصفتهم بـ"الرعاة الغربيين لكييف" للتأثير على أوكرانيا لضمان التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه النووية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان، "بدلاً من مواصلة البحث عن مذنبين، يتعين على رعاة كييف الغربيين أن يدينوا بشكل لا لبس فيه الإجراءات المتهورة للقوات الأوكرانية وأن يرسلوا علنًا إشارات واضحة تلزم كييف بضمان التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه".
وبحسب بيان البعثة الدبلوماسية، يجب اعتبار الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على المنشأة أعمالا إرهابية نووية تعرض حياة الأوكرانيين والأوروبيين للخطر.
وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف "يأخذ كل أوروبا رهينة" بقصفه محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وتعتبر محطة زابوروجيه الكهربائية، أكبر محطة حرارية تعمل بالطاقة النووية في أوروبا.
وفي وقت سابق، أعلن مدير إدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم جسر في منطقة زابوروجيه وستقوم بتفجيره لإلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية بهدف تنفيذ استفزاز جديد.
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