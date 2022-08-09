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https://arabic.sputniknews.com/20220809/روسيا-ترسل-طائرات-قتالية-ومروحيات-إلى-مالي-1066216445.html
روسيا ترسل طائرات قتالية ومروحيات إلى مالي
روسيا ترسل طائرات قتالية ومروحيات إلى مالي
استقبلت مالي خلال احتفال رسمي، اليوم الثلاثاء، عدة طائرات عسكرية وطائرات هليكوبتر من روسيا، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك". 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T14:13+0000
2022-08-09T14:13+0000
روسيا
أخبار مالي
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وتلقت مالي مقاتلات "إيل-39" و"سو-25"، وطائرات هليكوبتر قتالية "مي-24 بي" و"مي-8"، بالإضافة لطائرة نقل "كاسا-سي-295".وأقيم الحفل، الذي ترأسه رئيس مالي للفترة الانتقالية، العقيد أسيمي غويتا، في الجناح الرئاسي للمطار الدولي في العاصمة باماكو.وشكر وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا خلال خطابه روسيا، للشراكة ذات المنفعة المتبادلة.يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في مايو/ آيار الماضي، أن روسيا ستواصل دعم مالي في الحرب ضد الإرهاب.وأعلن مصدر في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي العام الماضي أن روسيا أرسلت إلى مالي 4 مروحيات قتالية، وهي مروحيتان من طراز "مي-171 شا" ومروحيتان من طراز "مي-17 في 5" وذلك في إطار العقد بين الطرفين.يشار إلى أن الحكومة في مالي اقترحت فترة انتقالية تتراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، تبدأ في الأول يناير/كانون الثاني 2022.وتشهد مالي منذ 2012 هجمات لحركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش"، فضلا عن أعمال عنف تشنها ميليشيات تتهم القوات النظامية بتجاوزات.وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد عام 2012 لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص رغم انتشار قوات أممية وفرنسية وأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/لافروف-روسيا-ستواصل-دعم-مالي-في-الحرب-ضد-الإرهاب---1062467217.html
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روسيا, أخبار مالي

روسيا ترسل طائرات قتالية ومروحيات إلى مالي

14:13 GMT 09.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-30 إس إم من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik
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استقبلت مالي خلال احتفال رسمي، اليوم الثلاثاء، عدة طائرات عسكرية وطائرات هليكوبتر من روسيا، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وتلقت مالي مقاتلات "إيل-39" و"سو-25"، وطائرات هليكوبتر قتالية "مي-24 بي" و"مي-8"، بالإضافة لطائرة نقل "كاسا-سي-295".
وأقيم الحفل، الذي ترأسه رئيس مالي للفترة الانتقالية، العقيد أسيمي غويتا، في الجناح الرئاسي للمطار الدولي في العاصمة باماكو.
وشكر وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا خلال خطابه روسيا، للشراكة ذات المنفعة المتبادلة.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في مايو/ آيار الماضي، أن روسيا ستواصل دعم مالي في الحرب ضد الإرهاب.
وأعلن مصدر في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي العام الماضي أن روسيا أرسلت إلى مالي 4 مروحيات قتالية، وهي مروحيتان من طراز "مي-171 شا" ومروحيتان من طراز "مي-17 في 5" وذلك في إطار العقد بين الطرفين.
يشار إلى أن الحكومة في مالي اقترحت فترة انتقالية تتراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، تبدأ في الأول يناير/كانون الثاني 2022.
وتشهد مالي منذ 2012 هجمات لحركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش"، فضلا عن أعمال عنف تشنها ميليشيات تتهم القوات النظامية بتجاوزات.
سيرغي لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة في دوشانبي، طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
لافروف: روسيا ستواصل دعم مالي في الحرب ضد الإرهاب
20 مايو, 10:06 GMT
وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد عام 2012 لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص رغم انتشار قوات أممية وفرنسية وأفريقية.
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