https://arabic.sputniknews.com/20220809/روسيا-تطلق-طائرة-مسيرة-جديدة-1066193833.html
روسيا تطلق طائرة مسيرة جديدة
روسيا تطلق طائرة مسيرة جديدة
تستعد روسيا لإطلاق طائرتها المسيرة العسكرية الجديدة المسماة "سيريوس". 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T08:26+0000
2022-08-09T08:26+0000
2022-08-09T08:26+0000
روسيا
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وأخبر أوليغ شيلوف، المدير العام لشركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة "سبوتنيك" بأن طائرة "سيريوس" ستقوم بطلعتها الجوية الأولى في وقت لاحق من عام 2022.وتم عرض النموذج المصغر لـ"سيريوس" لأول مرة في معرض الطيران "ماكس 2019". ثم تم إعلان مواصفاتها:- الوزن عند الإقلاع: 2 طنّ.- باع الجناح: 23 مترا.- أمد الرحلة الجوية: 20 ساعة.- ارتفاع التحليق الأقصى: 7000 متر.- السرعة الملاحية: 180 كيلومترا في الساعة.وصرح قائد القوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين أنه يجب أن تبدأ القوات بتسلم طائرات "سيريوس" خلال عام 2023.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تطلق طائرة مسيرة جديدة
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تستعد روسيا لإطلاق طائرتها المسيرة العسكرية الجديدة المسماة "سيريوس".
وأخبر
أوليغ شيلوف، المدير العام لشركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة "سبوتنيك" بأن طائرة "سيريوس" ستقوم بطلعتها الجوية الأولى في وقت لاحق من عام 2022.
وتم عرض النموذج المصغر لـ"سيريوس" لأول مرة في معرض الطيران "ماكس 2019". ثم تم إعلان مواصفاتها:
- الوزن عند الإقلاع: 2 طنّ.
- أمد الرحلة الجوية: 20 ساعة.
- ارتفاع التحليق الأقصى: 7000 متر.
- السرعة الملاحية: 180 كيلومترا في الساعة.
وصرح قائد القوات الجوية الروسية سيرغي سوروفيكين أنه يجب أن تبدأ القوات بتسلم طائرات "سيريوس" خلال عام 2023.