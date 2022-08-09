https://arabic.sputniknews.com/20220809/روسيا-تقدم-أكثر-من-52-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-لأوكرانيا-ودونباس-1066180663.html
روسيا تقدم أكثر من 52 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودونباس
روسيا تقدم أكثر من 52 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودونباس
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن روسيا قدمت، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أكثر من 52000 طن من شحنات المساعدات الإنسانية إلى... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T00:46+0000
2022-08-09T00:46+0000
2022-08-09T00:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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سبوتنيك. وأوضح ميزينتسيف، إن روسيا سلمت 52324.7 طنا من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا خلال 1418 حدثا منذ 2 مارس الماضي.يذكر أن روسيا كانت قد أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط استجابة لدعوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للحمايتهما من القوات الأوكرانية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية في أكثر من مناسبة على أن الهدف من العملية، التي تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، هو نزع السلاح من أوكرانيا، وتحرير إقليم دونباس بالكامل.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار ثماني سنوات".وأكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية بحلول 25 مارس، مما قلل بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا، فيما فرضت الدول الغربية عقوبات عديدة على روسيا كما أنها تزود أوكرانيا بالسلاح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
روسيا تقدم أكثر من 52 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودونباس
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قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن روسيا قدمت، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أكثر من 52000 طن من شحنات المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وإقليم دونباس.
سبوتنيك
. وأوضح ميزينتسيف، إن روسيا سلمت 52324.7 طنا من المساعدات الإنسانية إلى دونباس وأوكرانيا خلال 1418 حدثا منذ 2 مارس الماضي.
يذكر أن روسيا كانت قد أطلقت عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط استجابة لدعوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للحمايتهما من القوات الأوكرانية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في أكثر من مناسبة على أن الهدف من العملية، التي تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، هو نزع السلاح من أوكرانيا، وتحرير إقليم دونباس بالكامل.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن العملية تهدف إلى "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار ثماني سنوات".
وأكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية بحلول 25 مارس، مما قلل بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا، فيما فرضت الدول الغربية عقوبات عديدة على روسيا كما أنها تزود أوكرانيا بالسلاح.