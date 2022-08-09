https://arabic.sputniknews.com/20220809/روسيا-قذيفة-جديدة-تختار-الهدف-اللازم-تدميره-بعد-إطلاقها-1066183052.html
روسيا... قذيفة جديدة تختار الهدف اللازم تدميره بعد إطلاقها
روسيا... قذيفة جديدة تختار الهدف اللازم تدميره بعد إطلاقها
كشفت مجلة "الفكر العسكري" الروسية عن مواصفات جديدة لقذيفة "كراسنوبول" المعدلة. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T06:30+0000
2022-08-09T06:30+0000
2022-08-09T06:30+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقذيفة "كراسنوبول" هي قذيفة موجهة بالليزر. وأكدت دقتها العالية أثناء الاستخدام العملي. وتم تطويرها أخيرا. وأطلق على القذيفة المعدلة اسم "كراسنوبول-إم2".وعن ميزة قذيفة "كراسنوبول-إم2" قالت المجلة إنها تقدر على اختيار الهدف اللازم تدميره إثناء إطلاق جملة قذائف.وتضمنت إحدى تجارب القذيفة الجديدة إطلاق مجموعة من القذائف من مدفعين على هدفين تفصل بينهما مسافة تقارب 20 مترا. وتم إطلاق القذائف في آن واحد مع توجيه كل واحدة منها إلى هدف محدد. وأصابت كل قذيفة هدفها.وأشارت المجلة إلى أن مواصفات قذيفة "كراسنوبول-إم2" تفوق كثيرا مواصفات "كراسنوبول".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
روسيا... قذيفة جديدة تختار الهدف اللازم تدميره بعد إطلاقها
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كشفت مجلة "الفكر العسكري" الروسية عن مواصفات جديدة لقذيفة "كراسنوبول" المعدلة.
وقذيفة "كراسنوبول" هي قذيفة موجهة بالليزر. وأكدت دقتها العالية أثناء الاستخدام العملي. وتم تطويرها أخيرا. وأطلق على القذيفة المعدلة اسم "كراسنوبول-إم2".
وعن ميزة قذيفة "كراسنوبول-إم2" قالت
المجلة إنها تقدر على اختيار الهدف اللازم تدميره إثناء إطلاق جملة قذائف.
وتضمنت إحدى تجارب القذيفة الجديدة إطلاق مجموعة من القذائف من مدفعين على هدفين تفصل بينهما مسافة تقارب 20 مترا. وتم إطلاق القذائف في آن واحد مع توجيه كل واحدة منها إلى هدف محدد. وأصابت كل قذيفة هدفها.
وأشارت المجلة إلى أن مواصفات قذيفة "كراسنوبول-إم2" تفوق كثيرا مواصفات "كراسنوبول".