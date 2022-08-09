https://arabic.sputniknews.com/20220809/سفينة-الحفر-عبد-الحميد-هان-تنطلق-بمهمتها-الأولى-في-9-أغسطس-1066194603.html
سفينة الحفر "عبد الحميد هان" تنطلق بمهمتها الأولى في 9 أغسطس
سفينة الحفر "عبد الحميد هان" تنطلق بمهمتها الأولى في 9 أغسطس
أعلنت وزارة الطاقة التركية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الحفر "عبد الحميد هان" تنطلق بمهمتها الأولى في 9 أغسطس/آب الحالي. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T08:34+0000
2022-08-09T08:34+0000
2022-08-09T08:34+0000
العالم
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قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونميز، إن "سفينة الحفر التركية الرابعة "عبد الحميد هان" ستبحر في 9 أغسطس لأول حفر لها في البحر الأبيض المتوسط".نشر الوزير دونميز منشورا على "تويتر" جاء فيه: "غدا يوم عظيم! نحن متحمسون جدا لهذا الحدث. سفينة الحفر الرابعة لدينا "عبد الحميد هان" ستذهب إلى البحر غدا لأول حفر لها. مساراتها مفتوحة، حظا سعيدا لـ "عبد الحميد هان".ومن المتوقع أن يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراسم مغادرة سفينة الحفر من ميناء مرسين.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/أردوغان-يعلن-اكتشاف-احتياطي-نفطي-بقيمة-مليار-دولار-في-أضنة-جنوبي-تركيا-1064317280.html
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العالم
سفينة الحفر "عبد الحميد هان" تنطلق بمهمتها الأولى في 9 أغسطس
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أعلنت وزارة الطاقة التركية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الحفر "عبد الحميد هان" تنطلق بمهمتها الأولى في 9 أغسطس/آب الحالي.
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونميز، إن "سفينة الحفر التركية الرابعة "عبد الحميد هان" ستبحر في 9 أغسطس لأول حفر لها في البحر الأبيض المتوسط".
نشر الوزير دونميز منشورا على "تويتر" جاء فيه: "غدا يوم عظيم! نحن متحمسون جدا لهذا الحدث. سفينة الحفر الرابعة لدينا "عبد الحميد هان" ستذهب إلى البحر غدا لأول حفر لها. مساراتها مفتوحة، حظا سعيدا لـ "عبد الحميد هان".
ومن المتوقع أن يحضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراسم مغادرة سفينة الحفر من ميناء مرسين.