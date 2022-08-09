https://arabic.sputniknews.com/20220809/سلطات-خيرسون-تعلن-استعدادها-لصد-أي-هجوم-أوكراني-1066181527.html
سلطات خيرسون تعلن استعدادها لصد أي هجوم أوكراني
سلطات خيرسون تعلن استعدادها لصد أي هجوم أوكراني
قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسوت، كيريل ستريموسوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن منطقة خيرسون مستعدة لصد أي محاولات هجوم للجيش الأوكراني. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T04:17+0000
2022-08-09T04:17+0000
2022-08-09T04:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065825702_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_0ecc72ab7ae832b4bf8d12e2e188364b.jpg
وقال ستريموسوف: "إن منطقة خيرسون مستعدة لصد محاولات هجوم المسلحين الأوكرانيين إذا تم إعطاء مثل هذا الأمر الإجرامي لهم من قبل نظام زيلينسكي، المستعد لشن حرب حتى آخر أوكراني لتدمير البلاد".ووفقا له، لا يمكن أن يكون هناك اختراق للجيش الأوكراني. وشدد ستريموسوف على أن "حماية موثوقة لحدود المنطقة توفرها وزارة الدفاع الروسية".صرح ممثلو سلطات كييف مرارا وتكرارا عن تعزيز المعدات العسكرية وإعداد نقطة انطلاق لـ"هجوم مضاد" على الأراضي المحررة.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/محاولة-اغتيال-جديدة-تطول-أحد-مسؤولي-مقاطعة-خيرسون-1066061675.html
https://arabic.sputniknews.com/20220808/القوات-الأوكرانية-تقصف-جسر-أنتونوفسكي-في-منطقة-خيرسون-1066137617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065825702_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_045b079ad3207f36db5e6d927cfce963.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات خيرسون تعلن استعدادها لصد أي هجوم أوكراني
تابعنا عبر
قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسوت، كيريل ستريموسوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن منطقة خيرسون مستعدة لصد أي محاولات هجوم للجيش الأوكراني.
وقال ستريموسوف: "إن منطقة خيرسون مستعدة لصد محاولات هجوم المسلحين الأوكرانيين إذا تم إعطاء مثل هذا الأمر الإجرامي لهم من قبل نظام زيلينسكي، المستعد لشن حرب حتى آخر أوكراني لتدمير البلاد".
ووفقا له، لا يمكن أن يكون هناك اختراق للجيش الأوكراني. وشدد ستريموسوف على أن "حماية موثوقة لحدود المنطقة توفرها وزارة الدفاع الروسية".
صرح ممثلو سلطات كييف مرارا وتكرارا عن تعزيز المعدات العسكرية وإعداد نقطة انطلاق لـ"هجوم مضاد" على الأراضي المحررة.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.