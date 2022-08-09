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شركات السيارات في أمريكا الشمالية تلغي إنتاج 100 ألف سيارة بسبب نقص الشرائح الإلكترونية
شركات السيارات في أمريكا الشمالية تلغي إنتاج 100 ألف سيارة بسبب نقص الشرائح الإلكترونية
أعلنت شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية أنها قررت إلغاء تصنيع 100 ألف سيارة كان مقررا إنتاجها هذا الأسبوع بسبب نقص الشرائح الإلكترونية الخاصة بها. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T18:46+0000
2022-08-09T18:52+0000
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ووصل عدد السيارات التي تأثرت بأزمة نقص أشباه الموصلات في العالم منذ بداية عام 2022 إلى نحو مليون سيارة، حسبما ذكر تقرير لموقع "ذي درايف" الأمريكي، أمس الاثنين.وأظهرت بيانات شركة "أوتوفوركاست سوليوشنز" المتخصصة في تحليل سوق السيارات حول العالم أن أزمة نقص الشرائح الإلكترونية ستؤثر على نحو 4 ملايين سيارة بحلول نهاية 2022.وتسببت تلك الأزمة في تأخير إنتاج آلاف السيارات، بينما أقدمت شركات أخرى على شحن سياراتها إلى التجار دون بعض المميزات بسبب نقص الشرائح الخاصة بتشغيلها.وتشير تقديرات الشركة إلى أن عدد السيارات التي تأثر إنتاجها بسبب بنقص الشرائح الإلكترونية منذ عام 2021 وصل إلى 13 مليون سيارة.
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منوعات, أخبار العالم الآن

شركات السيارات في أمريكا الشمالية تلغي إنتاج 100 ألف سيارة بسبب نقص الشرائح الإلكترونية

18:46 GMT 09.08.2022 (تم التحديث: 18:52 GMT 09.08.2022)
© AP Photo / Michael A. Shaffer/CapitolSunset.com/Subaru of Americaعرض السيارات "لا أوتو شو 2017" في لوس أنجلوس - السيارة الجديدة "Subaru Ascent"، كاليفورنيا 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
عرض السيارات لا أوتو شو 2017 في لوس أنجلوس - السيارة الجديدة Subaru Ascent، كاليفورنيا 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Michael A. Shaffer/CapitolSunset.com/Subaru of America
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أعلنت شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية أنها قررت إلغاء تصنيع 100 ألف سيارة كان مقررا إنتاجها هذا الأسبوع بسبب نقص الشرائح الإلكترونية الخاصة بها.
ووصل عدد السيارات التي تأثرت بأزمة نقص أشباه الموصلات في العالم منذ بداية عام 2022 إلى نحو مليون سيارة، حسبما ذكر تقرير لموقع "ذي درايف" الأمريكي، أمس الاثنين.
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وأظهرت بيانات شركة "أوتوفوركاست سوليوشنز" المتخصصة في تحليل سوق السيارات حول العالم أن أزمة نقص الشرائح الإلكترونية ستؤثر على نحو 4 ملايين سيارة بحلول نهاية 2022.
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وتسببت تلك الأزمة في تأخير إنتاج آلاف السيارات، بينما أقدمت شركات أخرى على شحن سياراتها إلى التجار دون بعض المميزات بسبب نقص الشرائح الخاصة بتشغيلها.
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17 يوليو, 19:50 GMT
وتشير تقديرات الشركة إلى أن عدد السيارات التي تأثر إنتاجها بسبب بنقص الشرائح الإلكترونية منذ عام 2021 وصل إلى 13 مليون سيارة.
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