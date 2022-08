صورة أثارت ضجة... هل ارتدت أديل فستان أم كلثوم؟

🔴ام كلثوم فنانة مصر والشرق ترتدى فستان قمة بالاناقة,, والحذاء كمان

🔴الصورة الثانية للمطربة العالمية اديل Adele اللى صوتها نغم ترتدى نفس فستان ام كلثوم ونفس الحذاء صورة طبق الاصل ...

على الريد كاربت فى المانيا 2017 .. Adele at the red carpet of 'Grammy 2017 pic.twitter.com/zAN2jp7bJi