صورة أثارت ضجة... هل ارتدت أديل فستان أم كلثوم؟
© AFP 2022 / TOLGA AKMENالمغنية البريطانية، أديل
المغنية البريطانية، أديل
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
أثارت صورة، زعم ناشروها أنها المغنية البريطانية أديل ترتدي فستانا ارتدته المطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، ضجة كبرى.
وانتشرت الصورة على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وصاحبها تعليق هو "الصورة للمطربة العالمية أديل ترتدي نفس فستان أم كلثوم ونفس الحذاء".
🔴ام كلثوم فنانة مصر والشرق ترتدى فستان قمة بالاناقة,, والحذاء كمان— Essam Mossa (@vougerhome) August 5, 2022
🔴الصورة الثانية للمطربة العالمية اديل Adele اللى صوتها نغم ترتدى نفس فستان ام كلثوم ونفس الحذاء صورة طبق الاصل ...
على الريد كاربت فى المانيا 2017 .. Adele at the red carpet of 'Grammy 2017 pic.twitter.com/zAN2jp7bJi
أديل ترتدي فستان أم كلثوم.. صورة تشغل التواصل https://t.co/YlLIn2dZ6D— رياضية تي ڤي | RiyadiyaTV (@riyadiyatv1) August 9, 2022
لكن تبين أن الصورة لأم كلثوم مفبركة، وتم وضع وجهها على الفستان بدلا من وجه أديل أثناء حضور الأخير حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية لعام 2017.
@adele at 2017 Grammy's pic.twitter.com/1lcB337DeC— Anjelo³⁰🍂 (@_IDRINK_WINE_) July 8, 2022
يشار إلى أن أديل طرحت العام الماضي أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "30"، والذي تروي من خلاله تجربة طلاقها، وتتحدث في أغانيه مع نجلها أنجلو (9 أعوام) لتشرح له ملابسات انفصالها عن والده.
وبسبب ألبوم "30"، أجبرت أديل تطبيق الأغاني "سبوتيفاي" على حذف ميزة مهمة، وهي زر "التبديل" الذي يتيح الانتقال العشوائي من أغنية إلى أخرى.
وتوفيت "أيقونة" الغناء الشرقي، أم كلثوم، في عام 1975.