عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220809/صورة-أثارت-ضجة-هل-ارتدت-أديل-فستان-أم-كلثوم-1066205082.html
صورة أثارت ضجة... هل ارتدت أديل فستان أم كلثوم؟
صورة أثارت ضجة... هل ارتدت أديل فستان أم كلثوم؟
أثارت صورة، زعم ناشروها أنها المغنية البريطانية أديل ترتدي فستانا ارتدته المطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، ضجة كبرى. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:05+0000
2022-08-09T12:05+0000
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066204740_0:0:1078:606_1920x0_80_0_0_f2fde0d7111d8d1f7b45ae2f9f3f6f8f.jpg
وانتشرت الصورة على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وصاحبها تعليق هو "الصورة للمطربة العالمية أديل ترتدي نفس فستان أم كلثوم ونفس الحذاء".لكن تبين أن الصورة لأم كلثوم مفبركة، وتم وضع وجهها على الفستان بدلا من وجه أديل أثناء حضور الأخير حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية لعام 2017.يشار إلى أن أديل طرحت العام الماضي أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "30"، والذي تروي من خلاله تجربة طلاقها، وتتحدث في أغانيه مع نجلها أنجلو (9 أعوام) لتشرح له ملابسات انفصالها عن والده.وبسبب ألبوم "30"، أجبرت أديل تطبيق الأغاني "سبوتيفاي" على حذف ميزة مهمة، وهي زر "التبديل" الذي يتيح الانتقال العشوائي من أغنية إلى أخرى.وتوفيت "أيقونة" الغناء الشرقي، أم كلثوم، في عام 1975.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066204740_121:0:1078:718_1920x0_80_0_0_d177a30068f7875dc30c0a78e330db64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, مجتمع

صورة أثارت ضجة... هل ارتدت أديل فستان أم كلثوم؟

12:05 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMENالمغنية البريطانية، أديل
المغنية البريطانية، أديل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
المغنية البريطانية، أديل
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
تابعنا عبرTelegram
أثارت صورة، زعم ناشروها أنها المغنية البريطانية أديل ترتدي فستانا ارتدته المطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، ضجة كبرى.
وانتشرت الصورة على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وصاحبها تعليق هو "الصورة للمطربة العالمية أديل ترتدي نفس فستان أم كلثوم ونفس الحذاء".
لكن تبين أن الصورة لأم كلثوم مفبركة، وتم وضع وجهها على الفستان بدلا من وجه أديل أثناء حضور الأخير حفل توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية لعام 2017.
يشار إلى أن أديل طرحت العام الماضي أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "30"، والذي تروي من خلاله تجربة طلاقها، وتتحدث في أغانيه مع نجلها أنجلو (9 أعوام) لتشرح له ملابسات انفصالها عن والده.
وبسبب ألبوم "30"، أجبرت أديل تطبيق الأغاني "سبوتيفاي" على حذف ميزة مهمة، وهي زر "التبديل" الذي يتيح الانتقال العشوائي من أغنية إلى أخرى.
وتوفيت "أيقونة" الغناء الشرقي، أم كلثوم، في عام 1975.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала