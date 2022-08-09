https://arabic.sputniknews.com/20220809/عبد-اللهيان-الوقوف-أمام-القوة-العسكرية-الصهيونية-وإجبارها-خلال-يومين-على-وقف-إطلاق-النار-إنجاز-كبير-1066186734.html

عبد اللهيان: الوقوف أمام القوة العسكرية الصهيونية وإجبارها خلال يومين على وقف إطلاق النار إنجاز كبير

عبد اللهيان: الوقوف أمام القوة العسكرية الصهيونية وإجبارها خلال يومين على وقف إطلاق النار إنجاز كبير

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "المقاومة حققت إنجازا كبيرا كونها استطاعت مرة أخرى الوقوف بوجه القوة الصهيونية العسكرية الواسعة وأرغمتها... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T07:55+0000

2022-08-09T07:55+0000

2022-08-09T07:55+0000

أخبار إيران

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

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وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، إسماعيل هنية، إن "اللافت في هذه المعركة كان جزء فقط من المقاومة في المواجهة ضد العدو، وهذا وحده إنجاز كبير أظهر عجز الصهاينة وضعفهم أكثر مما كان عليه في الماضي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، قال هنية ، إنه "يقدر دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين"، مؤكدا أن "العدو الصهيوني يحاول فرض معادلاته على الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة لكنه واجه مقاومة بطولية من الشعب الفلسطيني".وأضاف: "الانتصار الأخير لجبهة المقاومة فتح صفحة جديدة في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني"، متابعا: "بعون الله نحن عازمون على مواصلة هذا الجهاد حتى النصر النهائي".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوبي ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/السيسي-لرئيس-وزراء-إسرائيل-البناء-على-التهدئة-الحالية-في-غزة-ضروري-لمنع-التوترات-1066179098.html

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أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس