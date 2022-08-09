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https://arabic.sputniknews.com/20220809/علييف-يصل-إلى-تركيا-في-زيارة-عمل-1066208634.html
علييف يصل إلى تركيا في زيارة عمل
علييف يصل إلى تركيا في زيارة عمل
أفادت وكالات إعلامية بأن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وصل إلى تركيا وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 9 أغسطس / آب. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:35+0000
2022-08-09T12:38+0000
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وأشارت وكالة "أذرتاج" إلى أن حرس الشرف كان في استقبال الرئيس الأذربيجاني في مطار قونية الجوي الذي تم تزيينه بأعلام كلتا الدولتين.وكان في استقبال الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا وزير الشباب والرياضة التركي محمد كاساب أوغلو وحاكم مدينة قونية وحدة الدين أوزكان وأشخاص مسؤولون آخرون، في حين رحب رئيس الدولة الأذربيجانية بوحدة حرس الشرف.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/علييف-يشير-لماكرون-بضرورة-انسحاب-القوات-الأرمينية-من-قره-باغ-1066019312.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أذربيجان

علييف يصل إلى تركيا في زيارة عمل

12:35 GMT 09.08.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 09.08.2022)
© Sputnikرئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل
رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
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أفادت وكالات إعلامية بأن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وصل إلى تركيا وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 9 أغسطس / آب.
وأشارت وكالة "أذرتاج" إلى أن حرس الشرف كان في استقبال الرئيس الأذربيجاني في مطار قونية الجوي الذي تم تزيينه بأعلام كلتا الدولتين.
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
علييف يشير لماكرون بضرورة انسحاب القوات الأرمينية من قره باغ
5 أغسطس, 07:17 GMT
وكان في استقبال الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا وزير الشباب والرياضة التركي محمد كاساب أوغلو وحاكم مدينة قونية وحدة الدين أوزكان وأشخاص مسؤولون آخرون، في حين رحب رئيس الدولة الأذربيجانية بوحدة حرس الشرف.
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