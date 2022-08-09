https://arabic.sputniknews.com/20220809/فرقة-بلاك-بينك-الغنائية-الكورية-تحيي-حفلا-غنائيا-في-السعودية-1066219540.html
فرقة "بلاك بينك" الغنائية الكورية تحيي حفلا غنائيا في السعودية
فرقة "بلاك بينك" الغنائية الكورية تحيي حفلا غنائيا في السعودية
تستعد فرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T14:56+0000
2022-08-09T14:56+0000
2022-08-09T14:56+0000
منوعات
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وأعلنت الفرقة الكورية الجنوبية أن حفل الرياض سيكون ضمن جولتها الغنائية العالمية الجديدة، التي ستكون بعنوان "بورن بينك"، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الثلاثاء.وستكون الجولة العالمية المقبلة للفرقة النسائية الكورية هي الأكبر في تاريخها، خاصة أنها ستبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وتستمر حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل.ومن المقرر أن تقيم الفرقة حفلات غنائية في العديد من الدول بـ 4 قارات هي أستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.وقال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية إن الفرقة ستشارك في موسم الرياض 2022، مشيرا إلى أنها ستكون واحدة من مفاجآت الموسم وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحفل خلال الفترة المقبلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
فرقة "بلاك بينك" الغنائية الكورية تحيي حفلا غنائيا في السعودية
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تستعد فرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.
وأعلنت الفرقة الكورية الجنوبية أن حفل الرياض
سيكون ضمن جولتها الغنائية العالمية الجديدة، التي ستكون بعنوان "بورن بينك"، حسبما ذكرت
صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الثلاثاء.
وستكون الجولة العالمية المقبلة للفرقة النسائية الكورية هي الأكبر في تاريخها، خاصة أنها ستبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وتستمر حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل.
ومن المقرر أن تقيم الفرقة حفلات غنائية
في العديد من الدول بـ 4 قارات هي أستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
وقال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية
إن الفرقة ستشارك في موسم الرياض 2022، مشيرا إلى أنها ستكون واحدة من مفاجآت الموسم وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحفل خلال الفترة المقبلة.