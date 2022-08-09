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https://arabic.sputniknews.com/20220809/فرقة-مصر-العسكرية-تعزف-نشيد-روسيا-في-موسكو-1066197607.html
فرقة مصر العسكرية تعزف نشيد "روسيا" في موسكو
فرقة مصر العسكرية تعزف نشيد "روسيا" في موسكو
أعلن منظمو مهرجان موسكو للموسيقى العسكرية مشاركة فرقة مصر الموسيقية العسكرية في موسم 2022 لمهرجان "برج سباسكايا" بأعمال موسيقية جديدة. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T09:39+0000
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روسيا
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وكانت فرقة مصر قد شاركت في موسمين لمهرجان "برج سباسكايا" في عامي 2017 و2019. وستكون مشاركتها في الموسم الحالي، الخامس عشر، متميزة، إذ أنها تقدم عروضا جديدة لجمهور المهرجان الذي سيقام في الفترة ما بين 26 أغسطس/آب و4 سبتمبر/أيلول المقبل في الساحة الحمراء في وسط العاصمة الروسية موسكو.وجاء في بيان نشرته إدارة مهرجان "برج سباسكايا" على موقعها الإلكتروني الرسمي أن أعضاء الفرقة المصرية لم يكشفوا عن الأعمال المزمع تقديمها في موسكو، ولكنهم قالوا إن من المعزوفات المقرر تقديمها "النشيد الروسي" للموسيقار النمساوي يوهان شتراوس.
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روسيا

فرقة مصر العسكرية تعزف نشيد "روسيا" في موسكو

09:39 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مخصص لمهرجان الموسيقى العسكرية الدولية الحادي عشر "برج سباسكايا"
مؤتمر صحفي مخصص لمهرجان الموسيقى العسكرية الدولية الحادي عشر برج سباسكايا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلن منظمو مهرجان موسكو للموسيقى العسكرية مشاركة فرقة مصر الموسيقية العسكرية في موسم 2022 لمهرجان "برج سباسكايا" بأعمال موسيقية جديدة.
وكانت فرقة مصر قد شاركت في موسمين لمهرجان "برج سباسكايا" في عامي 2017 و2019. وستكون مشاركتها في الموسم الحالي، الخامس عشر، متميزة، إذ أنها تقدم عروضا جديدة لجمهور المهرجان الذي سيقام في الفترة ما بين 26 أغسطس/آب و4 سبتمبر/أيلول المقبل في الساحة الحمراء في وسط العاصمة الروسية موسكو.
وجاء في بيان نشرته إدارة مهرجان "برج سباسكايا" على موقعها الإلكتروني الرسمي أن أعضاء الفرقة المصرية لم يكشفوا عن الأعمال المزمع تقديمها في موسكو، ولكنهم قالوا إن من المعزوفات المقرر تقديمها "النشيد الروسي" للموسيقار النمساوي يوهان شتراوس.
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