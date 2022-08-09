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https://arabic.sputniknews.com/20220809/في-خطوة-مهمة-نظام-ذكي-اصطناعي-جديد-يكتشف-ظواهر-غير-طبيعية-في-الفضاء-1066206276.html
في خطوة مهمة... نظام ذكي اصطناعي جديد يكتشف "ظواهر غير طبيعية" في الفضاء
في خطوة مهمة... نظام ذكي اصطناعي جديد يكتشف "ظواهر غير طبيعية" في الفضاء
في خطوة يأمل الباحثون أن تساعد في فهم الكون بشكل أفضل، توصل نظام ذكاء اصطناعي إلى اكتشاف عدد من "الظواهر غير الطبيعية" في الفضاء. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:14+0000
2022-08-09T12:14+0000
مجتمع
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وتم إعداد النظام الجديد لمساعدة العلماء في دراسة الكم الهائل من البيانات التي تأتي كل يوم من الفضاء الخارجي، والاختيار بينها لتحديد البيانات الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية العلمية، وفقا لموقع "مونت كارلو".وبهدف اختبار النظام الجديد، قام العلماء بإعطاء الذكاء الاصطناعي مجموعة من الصور للبحث عن أمور غير مألوفة، مثل المستعرات الأعظمية وأحداث اضطراب المد والجزر، وهي نادرة جدًا ومثيرة للاهتمام، وتستحق المزيد من الدراسة.والمستعر الأعظم، هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيهِ النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره، ويؤدي ذلك إلى تكون سحابة كروية حول النجم.ويأمل الباحثون في إمكانية استخدام النظام لاكتشاف المزيد من "الانحرافات" الفضائية، والمساعدة في توجيه البحوث إلى مستعرات أعظم جديدة وأشياء أخرى متطرفة وبعيدة في الفضاء.تجدر الإشارة إلى أن الصور المقدمة للنظام الجديد كان قد تم دراستها سابقا من قبل العلماء. رغم ذلك، توصل الذكاء الاصطناعي إلى تحديد 11 ظاهرة غريبة إضافية لم يتمكن العلماء من اكتشافها.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/أول-منطاد-عملاق-ينقل-الأشخاص-إلى-الفضاء-للسياحة-يرتفع-حوالي-32-كيلومترا-1065726942.html
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مجتمع, منوعات

في خطوة مهمة... نظام ذكي اصطناعي جديد يكتشف "ظواهر غير طبيعية" في الفضاء

12:14 GMT 09.08.2022
© Photo / pixabay/spirit111مشهد افتراضي لمركز درب التبانة
مشهد افتراضي لمركز درب التبانة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Photo / pixabay/spirit111
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في خطوة يأمل الباحثون أن تساعد في فهم الكون بشكل أفضل، توصل نظام ذكاء اصطناعي إلى اكتشاف عدد من "الظواهر غير الطبيعية" في الفضاء.
وتم إعداد النظام الجديد لمساعدة العلماء في دراسة الكم الهائل من البيانات التي تأتي كل يوم من الفضاء الخارجي، والاختيار بينها لتحديد البيانات الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية العلمية، وفقا لموقع "مونت كارلو".
وبهدف اختبار النظام الجديد، قام العلماء بإعطاء الذكاء الاصطناعي مجموعة من الصور للبحث عن أمور غير مألوفة، مثل المستعرات الأعظمية وأحداث اضطراب المد والجزر، وهي نادرة جدًا ومثيرة للاهتمام، وتستحق المزيد من الدراسة.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 10 نوفمبر 2021، راكب المنطاد الفرنسي ريمي أوفرارد، وهو يحاول تسجيل رقم قياسي عالمي من خلال الوقوف على قمة منطاد الهواء الساخن لـ Telethon على ارتفاع يزيد عن 3637 مترًا، في شاتيليرولت، غرب فرنسا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
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والمستعر الأعظم، هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيهِ النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره، ويؤدي ذلك إلى تكون سحابة كروية حول النجم.
ويأمل الباحثون في إمكانية استخدام النظام لاكتشاف المزيد من "الانحرافات" الفضائية، والمساعدة في توجيه البحوث إلى مستعرات أعظم جديدة وأشياء أخرى متطرفة وبعيدة في الفضاء.
تجدر الإشارة إلى أن الصور المقدمة للنظام الجديد كان قد تم دراستها سابقا من قبل العلماء. رغم ذلك، توصل الذكاء الاصطناعي إلى تحديد 11 ظاهرة غريبة إضافية لم يتمكن العلماء من اكتشافها.
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