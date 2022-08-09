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https://arabic.sputniknews.com/20220809/قديروف-يتحدث-عن-بناء-علاقات-جديدة-مع-تركيا-على-أساس-متين----1066219961.html
قديروف يتحدث عن بناء علاقات جديدة مع تركيا على أساس متين
قديروف يتحدث عن بناء علاقات جديدة مع تركيا على أساس متين
أكد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، أن الشيشانيين والأتراك، لديهم الكثير من القواسم المشتركة في الثقافة والتاريخ، وهذا من شأنه أن يساعد في بناء... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T14:50+0000
2022-08-09T14:50+0000
روسيا
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وأشار قديروف إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال المحادثات في سوتشي التي عقدت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، التي جرت يوم الجمعة الماضي واستمرت لأكثر من ساعات.وتابع رئيس الشيشان الروسية: "نعم، قد يكون هناك سوء فهم بين الإخوة. ولكن يتم حلها (القضايا) جميعا في سياق حوار صادق ومفتوح. الشيء الأكثر أهمية هو عدم إعطاء أي فرصة ليستفيد منها هؤلاء الأشخاص الخبيثون الذين يريدون تقويض وجودنا السلمي".وشدد قديروف على أنه في حالة زيارة وفد تركي للشيشان "سيشعرون بأنهم في وطنهم بفضل عشرات المساجد على الطراز العثماني والضيافة الشيشانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220806/الكرملين-بوتين-يناقش-مع-قديروف-التنمية-الاقتصادية-في-جمهورية-الشيشان-1066060132.html
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روسيا, العالم

قديروف يتحدث عن بناء علاقات جديدة مع تركيا على أساس متين

14:50 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية ..
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev
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أكد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، أن الشيشانيين والأتراك، لديهم الكثير من القواسم المشتركة في الثقافة والتاريخ، وهذا من شأنه أن يساعد في بناء علاقات اجتماعية واقتصادية جديدة على أساس متين، وحل "سوء الفهم من خلال حوار صادق ومفتوح".
وأشار قديروف إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال المحادثات في سوتشي التي عقدت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، التي جرت يوم الجمعة الماضي واستمرت لأكثر من ساعات.

"مما لا شك فيه أن الشيشان والأتراك لديهم الكثير من النقاط المشتركة في الثقافة والتاريخ، والتي من شأنها أن تساعدنا على المضي قدما وبناء علاقات اجتماعية واقتصادية جديدة على هذا الأساس المتين".

رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي
رمضان قديروف
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وتابع رئيس الشيشان الروسية: "نعم، قد يكون هناك سوء فهم بين الإخوة. ولكن يتم حلها (القضايا) جميعا في سياق حوار صادق ومفتوح. الشيء الأكثر أهمية هو عدم إعطاء أي فرصة ليستفيد منها هؤلاء الأشخاص الخبيثون الذين يريدون تقويض وجودنا السلمي".

ونوه قديروف في المنشور الذي شاركه على قناته في تلغرام إلى أن الشيشان منفتحة على "الأخوة الأتراك".

وشدد قديروف على أنه في حالة زيارة وفد تركي للشيشان "سيشعرون بأنهم في وطنهم بفضل عشرات المساجد على الطراز العثماني والضيافة الشيشانية".
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