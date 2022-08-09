https://arabic.sputniknews.com/20220809/قطاع-غزة-يعلن-إجمالي-خسائر-القطاع-الزراعي-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1066231623.html

قطاع غزة يعلن إجمالي خسائر القطاع الزراعي جراء "العدوان" الإسرائيلي

قطاع غزة يعلن إجمالي خسائر القطاع الزراعي جراء "العدوان" الإسرائيلي

أعلنت السلطات في قطاع غزة، أن قيمة الخسائر الأولية جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بلغت مليون دولار. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T20:55+0000

2022-08-09T20:55+0000

2022-08-09T20:55+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066139304_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_241a5e6fc9d56ed6801b800c2d850027.jpg

جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الزراعة الفلسطينية، بحسب وكالة "معا".وقالت الوزارة في بيان: "تشير الإحصائيات الأولية أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ ما يقارب مليون دولار".وذكر البيان أن الأضرار أصابت كافة القطاعات الزراعية في القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.وأوضح البيان أن الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي بلغت 600 ألف دولار، فيما بلغت خسائر الإنتاج النباتي 300 ألف دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 150 ألف دولار، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف دولار. وتقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ400 ألف دولار.واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/لابيد-شكرت-السيسي-على-جهوده-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1066186923.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العدوان الإسرائيلي على غزة