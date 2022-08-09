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قطاع غزة يعلن إجمالي خسائر القطاع الزراعي جراء "العدوان" الإسرائيلي
قطاع غزة يعلن إجمالي خسائر القطاع الزراعي جراء "العدوان" الإسرائيلي
أعلنت السلطات في قطاع غزة، أن قيمة الخسائر الأولية جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بلغت مليون دولار. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T20:55+0000
2022-08-09T20:55+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الزراعة الفلسطينية، بحسب وكالة "معا".وقالت الوزارة في بيان: "تشير الإحصائيات الأولية أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ ما يقارب مليون دولار".وذكر البيان أن الأضرار أصابت كافة القطاعات الزراعية في القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.وأوضح البيان أن الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي بلغت 600 ألف دولار، فيما بلغت خسائر الإنتاج النباتي 300 ألف دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 150 ألف دولار، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف دولار. وتقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ400 ألف دولار.واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/لابيد-شكرت-السيسي-على-جهوده-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1066186923.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة يعلن إجمالي خسائر القطاع الزراعي جراء "العدوان" الإسرائيلي

20:55 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abedأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed
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أعلنت السلطات في قطاع غزة، أن قيمة الخسائر الأولية جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بلغت مليون دولار.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الزراعة الفلسطينية، بحسب وكالة "معا".
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
لابيد: شكرت السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
08:20 GMT
وقالت الوزارة في بيان: "تشير الإحصائيات الأولية أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ ما يقارب مليون دولار".
وذكر البيان أن الأضرار أصابت كافة القطاعات الزراعية في القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح البيان أن الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي بلغت 600 ألف دولار، فيما بلغت خسائر الإنتاج النباتي 300 ألف دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 150 ألف دولار، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف دولار.
وتقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ400 ألف دولار.
واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.
وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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