https://arabic.sputniknews.com/20220809/قطاع-غزة-يعلن-إجمالي-خسائر-القطاع-الزراعي-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1066231623.html
قطاع غزة يعلن إجمالي خسائر القطاع الزراعي جراء "العدوان" الإسرائيلي
قطاع غزة يعلن إجمالي خسائر القطاع الزراعي جراء "العدوان" الإسرائيلي
أعلنت السلطات في قطاع غزة، أن قيمة الخسائر الأولية جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بلغت مليون دولار. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T20:55+0000
2022-08-09T20:55+0000
2022-08-09T20:55+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066139304_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_241a5e6fc9d56ed6801b800c2d850027.jpg
جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الزراعة الفلسطينية، بحسب وكالة "معا".وقالت الوزارة في بيان: "تشير الإحصائيات الأولية أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ ما يقارب مليون دولار".وذكر البيان أن الأضرار أصابت كافة القطاعات الزراعية في القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.وأوضح البيان أن الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي بلغت 600 ألف دولار، فيما بلغت خسائر الإنتاج النباتي 300 ألف دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 150 ألف دولار، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف دولار. وتقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ400 ألف دولار.واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/لابيد-شكرت-السيسي-على-جهوده-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1066186923.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066139304_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b8be857d5a43e8f56762252a02fd5dfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة يعلن إجمالي خسائر القطاع الزراعي جراء "العدوان" الإسرائيلي
تابعنا عبر
أعلنت السلطات في قطاع غزة، أن قيمة الخسائر الأولية جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بلغت مليون دولار.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الزراعة الفلسطينية، بحسب وكالة "معا"
.
وقالت الوزارة في بيان: "تشير الإحصائيات الأولية أن قيمة الأضرار الزراعية التي سببها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ ما يقارب مليون دولار".
وذكر البيان أن الأضرار أصابت كافة القطاعات الزراعية في القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح البيان أن الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي بلغت 600 ألف دولار، فيما بلغت خسائر الإنتاج النباتي 300 ألف دولار، وخسائر الإنتاج الحيواني 150 ألف دولار، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف دولار.
وتقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ400 ألف دولار.
واندلعت يوم الجمعة مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي
وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت الأحد بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.
وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.