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قطر... بنك الدوحة يرفع سقف تملك الأجانب إلى 100%
قطر... بنك الدوحة يرفع سقف تملك الأجانب إلى 100%
أفاد بنك الدوحة، شركة مساهمة عامة قطرية، اليوم الثلاثاء، عن رفع سقف نسبة تملك الأجانب في رأس مال البنك إلى 100%. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T09:30+0000
2022-08-09T09:30+0000
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الدوحة
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وقال البنك في بيان تم نشره على موقع بورصة قطر اليوم، إن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد الحصول على جميع الموافقات، حيث تم إجراء التعديل المطلوب لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بأثر فوري.يذكر أن بنك الدوحة تأسس في عام 1979، ويبلغ رأس ماله 3.1 مليار ريال، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
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العالم العربي, الدوحة

قطر... بنك الدوحة يرفع سقف تملك الأجانب إلى 100%

09:30 GMT 09.08.2022
© CC0بورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© CC0
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أفاد بنك الدوحة، شركة مساهمة عامة قطرية، اليوم الثلاثاء، عن رفع سقف نسبة تملك الأجانب في رأس مال البنك إلى 100%.
وقال البنك في بيان تم نشره على موقع بورصة قطر اليوم، إن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد الحصول على جميع الموافقات، حيث تم إجراء التعديل المطلوب لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بأثر فوري.
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يذكر أن بنك الدوحة تأسس في عام 1979، ويبلغ رأس ماله 3.1 مليار ريال، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
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