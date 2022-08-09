https://arabic.sputniknews.com/20220809/قطر-بنك-الدوحة-يرفع-سقف-تملك-الأجانب-إلى-100-1066196432.html
قطر... بنك الدوحة يرفع سقف تملك الأجانب إلى 100%
قطر... بنك الدوحة يرفع سقف تملك الأجانب إلى 100%
أفاد بنك الدوحة، شركة مساهمة عامة قطرية، اليوم الثلاثاء، عن رفع سقف نسبة تملك الأجانب في رأس مال البنك إلى 100%. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T09:30+0000
2022-08-09T09:30+0000
2022-08-09T09:30+0000
العالم العربي
الدوحة
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وقال البنك في بيان تم نشره على موقع بورصة قطر اليوم، إن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد الحصول على جميع الموافقات، حيث تم إجراء التعديل المطلوب لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بأثر فوري.يذكر أن بنك الدوحة تأسس في عام 1979، ويبلغ رأس ماله 3.1 مليار ريال، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/بنك-قطر-الوطني-يقيم-سياسة-بنك-اليابان-التي-أدت-إلى-انخفاض-قيمة-الين-1062500132.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الدوحة
قطر... بنك الدوحة يرفع سقف تملك الأجانب إلى 100%
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أفاد بنك الدوحة، شركة مساهمة عامة قطرية، اليوم الثلاثاء، عن رفع سقف نسبة تملك الأجانب في رأس مال البنك إلى 100%.
وقال البنك في بيان تم نشره على موقع بورصة قطر اليوم
، إن هذا الإجراء تم اتخاذه بعد الحصول على جميع الموافقات، حيث تم إجراء التعديل المطلوب لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بأثر فوري.
يذكر أن بنك الدوحة تأسس في عام 1979، ويبلغ رأس ماله 3.1 مليار ريال، وفقا لوكالة الأنباء القطرية
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