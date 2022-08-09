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https://arabic.sputniknews.com/20220809/قيس-سعيد-يدعو-التونسيين-إلى-المساهمة-في-تهيئة-المدارس-1066184722.html
قيس سعيد يدعو التونسيين إلى "المساهمة" في تهيئة المدارس
قيس سعيد يدعو التونسيين إلى "المساهمة" في تهيئة المدارس
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، المواطنين في بلاده إلى المساهمة في تهيئة المدارس استعدادا للموسم الدراسي الجديد، مؤكدا أن "حتى من يشكون من ضيق اليد "يؤثرون" على... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T07:46+0000
2022-08-09T07:46+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك لدى استقباله في قصر قرطاج بتونس العاصمة، مساء أمس الاثنين، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في لقاء تناول قضايا متعلقة بسير العمل الحكومي في مختلف القطاعات، بحسب بيان للرئاسة التونسية نقلته قناة "نسمة" المحلية الخاصة.وكان من بين القضايا المطروحة على طاولة سعيد وبودن "الاستعداد للعودة المدرسية وتهيئة الفضاءات المدرسية والجامعية".وتم في هذا السياق "التأكيد على إمكانية تشريك المواطنين في هذا العمل خاصة وأنهم، حتى من يشكو منهم ضيق اليد، يؤثرون على أنفسهم حين يعلمون مآل مساهمتهم في دعم جهود الدولة لأن المرحلة اليوم هي مرحلة بناء الثقة بين السلطة والمواطنين"، وفق ذات المصدر.وتعاني تونس أزمة اقتصادية، قفزت بمعدل التضخم السنوي إلى قمة ثلاثة عقود وصولا إلى 8.1% في يونيو/حزيران الماضي، من 7.8% خلال مايو/أيار السابق له.وفي يونيو الماضي، شدد قيس سعيد خلال استقباله زير التربية فتحي السلاوتي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير على أن "الحق في التعليم هو من حقوق الإنسان، بل أكثر من ذلك هو كالحق في الماء والهواء".والعام الماضي، شكل سعيد لجنة تضم بما ذلك بنوك خصصت مبلغ 50 مليون دينار (15.95 مليون دولار) بهدف "القيام بالأعمال المستعجلة المتعلّقة بعدد من المدارس والمعاهد التي لا تزال تشكو نقصا في الأساسيات اللازمة للدراسة".
https://arabic.sputniknews.com/20220705/التضخم-في-تونس-يرتفع-إلى-أعلى-معدل-خلال-3-عقود-1064683295.html
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أخبار تونس اليوم

قيس سعيد يدعو التونسيين إلى "المساهمة" في تهيئة المدارس

07:46 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARالرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، المواطنين في بلاده إلى المساهمة في تهيئة المدارس استعدادا للموسم الدراسي الجديد، مؤكدا أن "حتى من يشكون من ضيق اليد "يؤثرون" على أنفسهم عندما يتعلق الأمر بدعم جهود الدولة".
جاء ذلك لدى استقباله في قصر قرطاج بتونس العاصمة، مساء أمس الاثنين، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في لقاء تناول قضايا متعلقة بسير العمل الحكومي في مختلف القطاعات، بحسب بيان للرئاسة التونسية نقلته قناة "نسمة" المحلية الخاصة.
وكان من بين القضايا المطروحة على طاولة سعيد وبودن "الاستعداد للعودة المدرسية وتهيئة الفضاءات المدرسية والجامعية".
وتم في هذا السياق "التأكيد على إمكانية تشريك المواطنين في هذا العمل خاصة وأنهم، حتى من يشكو منهم ضيق اليد، يؤثرون على أنفسهم حين يعلمون مآل مساهمتهم في دعم جهود الدولة لأن المرحلة اليوم هي مرحلة بناء الثقة بين السلطة والمواطنين"، وفق ذات المصدر.
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
التضخم في تونس يرتفع إلى أعلى معدل خلال 3 عقود
5 يوليو, 14:38 GMT
وتعاني تونس أزمة اقتصادية، قفزت بمعدل التضخم السنوي إلى قمة ثلاثة عقود وصولا إلى 8.1% في يونيو/حزيران الماضي، من 7.8% خلال مايو/أيار السابق له.
وفي يونيو الماضي، شدد قيس سعيد خلال استقباله زير التربية فتحي السلاوتي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير على أن "الحق في التعليم هو من حقوق الإنسان، بل أكثر من ذلك هو كالحق في الماء والهواء".
والعام الماضي، شكل سعيد لجنة تضم بما ذلك بنوك خصصت مبلغ 50 مليون دينار (15.95 مليون دولار) بهدف "القيام بالأعمال المستعجلة المتعلّقة بعدد من المدارس والمعاهد التي لا تزال تشكو نقصا في الأساسيات اللازمة للدراسة".
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