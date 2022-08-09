https://arabic.sputniknews.com/20220809/كييف-زيلينسكي-قد-يحضر-قمة-مجموعة-العشرين-إذا-كان-بوتين-حاضرا-1066197710.html

كييف: زيلينسكي قد يحضر قمة مجموعة العشرين إذا كان بوتين حاضرا

كييف: زيلينسكي قد يحضر قمة مجموعة العشرين إذا كان بوتين حاضرا

أشار ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى أن زيلينسكي قد يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T09:41+0000

2022-08-09T09:41+0000

2022-08-09T09:41+0000

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وفي مقابلة مع "بي بي سي نيوز أوكرانيا" قال بودولياك: "أعتقد أن هذه (مسألة حضور زيلينسكي في القمة) سيتم تحديدها على وجه التحديد باقتراب موعد القمة... إذا كان بوتين حاضرا، فسنحتاج بالطبع إلى التفكير في الحاجة إلى وجودنا".وفي الوقت ذاته، يرى بودولياك، أن زيارة الرئيس الروسي إلى "أي قمة تعني بشكل غير مباشر" إضفاء الشرعية من قبل منظميها على الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا.من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم حول إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في مجموعة العشرين أنه: "لا توجد شروط مسبقة لمثل هذا الاجتماع".وكانت عدد من الدول الغربية قد اقترحت في البداية، خاصة الولايات المتحدة وكندا، استبعاد روسيا من مجموعة العشرين تماما، لكن دول مجموعة العشرين الأخرى لم توافق على مثل هذه الصيغة للقضية.وتؤكد إندونيسيا بصفتها رئيسا على أعلى مستوى، أنها تريد توحيد مجموعة العشرين ومنع انقسامها وتم إرسال دعوة للمشاركة في القمة إلى بوتين، وبناء على ذلك، دعت إندونيسيا من أجل التوصل إلى حل وسطي مع الدول الغربية، أوكرانيا وهي ليست عضوا في مجموعة العشرين، كضيف في اجتماع مجموعة العشرين.وفي وقت سابق أشار بيسكوف إلى أن بوتين سيقرر أفضل شكل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين مع اقتراب هذا الموعد.وأبلغت موسكو إندونيسيا مسبقا بعزم الرئيس الروسي على المشاركة في قمة مجموعة العشرين. ويلاحظ أن "شكل المشاركة خاضع للتوضيح حسب تطور الوضع في العالم ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا".يذكر أن قمة قادة مجموعة العشرين ستعقد في بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

https://arabic.sputniknews.com/20220804/بيسكوف-روسيا-تواصل-العمل-في-مجموعة-العشرين-ولم-نتخذ-قرارا-بشأن-قمة-إندونيسيا-1066001390.html

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