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كييف: زيلينسكي قد يحضر قمة مجموعة العشرين إذا كان بوتين حاضرا
كييف: زيلينسكي قد يحضر قمة مجموعة العشرين إذا كان بوتين حاضرا
أشار ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى أن زيلينسكي قد يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T09:41+0000
2022-08-09T09:41+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
قمة العشرين
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وفي مقابلة مع "بي بي سي نيوز أوكرانيا" قال بودولياك: "أعتقد أن هذه (مسألة حضور زيلينسكي في القمة) سيتم تحديدها على وجه التحديد باقتراب موعد القمة... إذا كان بوتين حاضرا، فسنحتاج بالطبع إلى التفكير في الحاجة إلى وجودنا".وفي الوقت ذاته، يرى بودولياك، أن زيارة الرئيس الروسي إلى "أي قمة تعني بشكل غير مباشر" إضفاء الشرعية من قبل منظميها على الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا.من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم حول إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في مجموعة العشرين أنه: "لا توجد شروط مسبقة لمثل هذا الاجتماع".وكانت عدد من الدول الغربية قد اقترحت في البداية، خاصة الولايات المتحدة وكندا، استبعاد روسيا من مجموعة العشرين تماما، لكن دول مجموعة العشرين الأخرى لم توافق على مثل هذه الصيغة للقضية.وتؤكد إندونيسيا بصفتها رئيسا على أعلى مستوى، أنها تريد توحيد مجموعة العشرين ومنع انقسامها وتم إرسال دعوة للمشاركة في القمة إلى بوتين، وبناء على ذلك، دعت إندونيسيا من أجل التوصل إلى حل وسطي مع الدول الغربية، أوكرانيا وهي ليست عضوا في مجموعة العشرين، كضيف في اجتماع مجموعة العشرين.وفي وقت سابق أشار بيسكوف إلى أن بوتين سيقرر أفضل شكل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين مع اقتراب هذا الموعد.وأبلغت موسكو إندونيسيا مسبقا بعزم الرئيس الروسي على المشاركة في قمة مجموعة العشرين. ويلاحظ أن "شكل المشاركة خاضع للتوضيح حسب تطور الوضع في العالم ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا".يذكر أن قمة قادة مجموعة العشرين ستعقد في بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/بيسكوف-روسيا-تواصل-العمل-في-مجموعة-العشرين-ولم-نتخذ-قرارا-بشأن-قمة-إندونيسيا-1066001390.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, قمة العشرين

كييف: زيلينسكي قد يحضر قمة مجموعة العشرين إذا كان بوتين حاضرا

09:41 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أشار ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى أن زيلينسكي قد يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاضرا هناك.
وفي مقابلة مع "بي بي سي نيوز أوكرانيا" قال بودولياك: "أعتقد أن هذه (مسألة حضور زيلينسكي في القمة) سيتم تحديدها على وجه التحديد باقتراب موعد القمة... إذا كان بوتين حاضرا، فسنحتاج بالطبع إلى التفكير في الحاجة إلى وجودنا".
وفي الوقت ذاته، يرى بودولياك، أن زيارة الرئيس الروسي إلى "أي قمة تعني بشكل غير مباشر" إضفاء الشرعية من قبل منظميها على الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم حول إمكانية لقاء بوتين وزيلينسكي في مجموعة العشرين أنه: "لا توجد شروط مسبقة لمثل هذا الاجتماع".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
بيسكوف: روسيا تواصل العمل في "مجموعة العشرين" ولم نتخذ قرارا بشأن قمة إندونيسيا
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وكانت عدد من الدول الغربية قد اقترحت في البداية، خاصة الولايات المتحدة وكندا، استبعاد روسيا من مجموعة العشرين تماما، لكن دول مجموعة العشرين الأخرى لم توافق على مثل هذه الصيغة للقضية.
وتؤكد إندونيسيا بصفتها رئيسا على أعلى مستوى، أنها تريد توحيد مجموعة العشرين ومنع انقسامها وتم إرسال دعوة للمشاركة في القمة إلى بوتين، وبناء على ذلك، دعت إندونيسيا من أجل التوصل إلى حل وسطي مع الدول الغربية، أوكرانيا وهي ليست عضوا في مجموعة العشرين، كضيف في اجتماع مجموعة العشرين.
وفي وقت سابق أشار بيسكوف إلى أن بوتين سيقرر أفضل شكل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين مع اقتراب هذا الموعد.
وأبلغت موسكو إندونيسيا مسبقا بعزم الرئيس الروسي على المشاركة في قمة مجموعة العشرين. ويلاحظ أن "شكل المشاركة خاضع للتوضيح حسب تطور الوضع في العالم ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا".
يذكر أن قمة قادة مجموعة العشرين ستعقد في بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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