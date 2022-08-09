https://arabic.sputniknews.com/20220809/لابيد-شكرت-السيسي-على-جهوده-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1066186923.html

لابيد: شكرت السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة

لابيد: شكرت السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إنه أعرب عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لجهوده في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدا على الدور... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T08:20+0000

2022-08-09T08:20+0000

2022-08-09T08:20+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

إسرائيل

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وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "تحدثت مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي ليلة أمس".وأضاف: "شكرته على جهوده المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "لمصر دور مهم للغاية في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين".ومساء أمس نشرت الرئاسة المصرية بيانا حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه لابيد بالسيسي، موضحة أن الأخير أشار إلى أن "مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة يمكن أن تؤدي إلى توتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة".كما أكد السيسي ضرورة "اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، بحسب البيان.ومساء الأحد، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة حيز التنفيذ، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 45 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، وذلك بعد دعوة مصرية لوقف إطلاق النار.وخلال المواجهة اغتالت إسرائيل عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما تعرضت مناطق في جنوب ووسط إسرائيل للقصف بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/السيسي-لرئيس-وزراء-إسرائيل-البناء-على-التهدئة-الحالية-في-غزة-ضروري-لمنع-التوترات-1066179098.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, إسرائيل