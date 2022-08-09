https://arabic.sputniknews.com/20220809/مدينة-السيدة-زينب-قبلة-للسياحة-الدينية-في-ريف-دمشق-1066215329.html

مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق

مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق

توشحت قبة المقام بالسواد، وخيمت أجواء الحزن على المدينة، لتعلن بداية عام هجري جديد استقبلته مدينة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T13:51+0000

2022-08-09T13:51+0000

2022-08-09T14:23+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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مهرجان روحاني حزين انطلق مع بداية شهر محرم إيذاناً ببدء الشعائر الدينية الإسلامية ومراسم (العزاء الحسيني) في مرقد "السيدة زينب"، حيث رفعت أعلام الحداد في معظم أحياء المدينة، وتوشح مرقد السيدة بالرايات السوداء، وأضاء زوار المقام الشموع في أيام الحزن التي لا زالت شعائرها قائمة منذ ما يقارب 1444 عاماً.يحيي المسلمون من الطائفة الشيعية التي تشكل جزءا كبيرا من النسيج الديموغرافي لمدينة السيدة زينب، طقوس عاشوراء مع حلول شهر محرم، في ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد نبي الإسلام محمد وشقيق السيدة زينب، وذلك بالقرب من مدينة كربلاء العراقية في القرن السابع للميلاد.وقد شكلت واقعة مقتل الحسين منعطفاً هاماً في تحديد المنحى الذي سارت عليه طقوس الطائفة الشيعية، الأمر الذي أسهم، إلى حد كبير، في تشكيل هويتها.تحدث عبد المجيد سراوي، مسؤول المجالس الحسينية في منطقة السيدة زينب، لـ"سبوتنيك" عن خصوصية مدينة السيدة زينب، والتي لم تتوقف فيها الحركة السياحية ولا سيما الدينية حتى خلال الحرب الإرهابية التي خيمت على كامل الجغرافيا السورية، وذلك بسبب أهميتها على الصعيد المحلي والعربي والدولي.وأضاف سراوي: "تصيغ مدينة السيدة زينب معنى مختلف للتلاحم الوطني في سوريا، والذي يتجلى بشكل واضح خلال شهر محرم وما يقام فيه من شعائر دينية وثقافية متنوعة، فمن حيث الثقافة تمتاز هذه المدينة بكثرة مجالسها الثقافية المقامة في المراكز الثقافية والدينية والحسينيات والهيئات والمواكب. لتؤكد على تآخي الطوائف والأديان في سوريا؛ وتلاحم محور المقاومة في العالم وأننا سننتصر من خلال هذه الملاحم التاريخية التي لا زالت تتمدد حتى يومنا هذا".ويضيف: "من الناحية الاقتصادية أيضاً، تستقطب مدينة السيدة زينب السياح من أجل زيارة المقام وعندما يأتون السياح يحركون العجلة الاقتصادية ويوفرون قطع أجنبي للدولة فهذه المدينة تدر موارد اقتصادية للدولة السورية".وكغيرها من المدن السورية، تعاني مدينة السيدة زينب من تقصير خدمي واضح كالكهرباء والماء والمواصلات وخدمات النظافة، وهذا ما يرى سكانها أنه ينقصها ليكتمل مظهرها السياحي شكلاً ومضموناً.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/انتعاش-السياحة-المحلية-في-سوريا-1063314180.html

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