مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
13:51 GMT 09.08.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 09.08.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damour
توشحت قبة المقام بالسواد، وخيمت أجواء الحزن على المدينة، لتعلن بداية عام هجري جديد استقبلته مدينة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق.
مهرجان روحاني حزين انطلق مع بداية شهر محرم إيذاناً ببدء الشعائر الدينية الإسلامية ومراسم (العزاء الحسيني) في مرقد "السيدة زينب"، حيث رفعت أعلام الحداد في معظم أحياء المدينة، وتوشح مرقد السيدة بالرايات السوداء، وأضاء زوار المقام الشموع في أيام الحزن التي لا زالت شعائرها قائمة منذ ما يقارب 1444 عاماً.
يحيي المسلمون من الطائفة الشيعية التي تشكل جزءا كبيرا من النسيج الديموغرافي لمدينة السيدة زينب، طقوس عاشوراء مع حلول شهر محرم، في ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد نبي الإسلام محمد وشقيق السيدة زينب، وذلك بالقرب من مدينة كربلاء العراقية في القرن السابع للميلاد.
وقد شكلت واقعة مقتل الحسين منعطفاً هاماً في تحديد المنحى الذي سارت عليه طقوس الطائفة الشيعية، الأمر الذي أسهم، إلى حد كبير، في تشكيل هويتها.
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
1/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
2/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
3/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
4/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
5/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
6/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
7/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
1/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
2/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
3/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
4/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
5/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
6/7
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
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© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
تحدث عبد المجيد سراوي، مسؤول المجالس الحسينية في منطقة السيدة زينب، لـ"سبوتنيك" عن خصوصية مدينة السيدة زينب، والتي لم تتوقف فيها الحركة السياحية ولا سيما الدينية حتى خلال الحرب الإرهابية التي خيمت على كامل الجغرافيا السورية، وذلك بسبب أهميتها على الصعيد المحلي والعربي والدولي.
يقول سراوي: "خصوصية هذه المدينة أن السياح يرتادونها من كل الأديان والطوائف ومن جميع دول العالم، كدول الخليج العربي، لبنان، العراق، إيران، الهند، أفغانستان، باكستان وغيرها. حيث أن مرقد السيدة زينب ليس مخصصاً لدين أو طائفة، فصاحبة هذا المقام هي السيدة زينب حفيدة النبي محمد وابنة السيدة فاطمة الزهراء والخليفة علي بن أبي طالب وهو ابن عم النبي، إذاً هذا المقام هو مهم لكل شخص مؤمن برسالة النبي محمد وهو مختصر عبق النبوة".
وأضاف سراوي: "تصيغ مدينة السيدة زينب معنى مختلف للتلاحم الوطني في سوريا، والذي يتجلى بشكل واضح خلال شهر محرم وما يقام فيه من شعائر دينية وثقافية متنوعة، فمن حيث الثقافة تمتاز هذه المدينة بكثرة مجالسها الثقافية المقامة في المراكز الثقافية والدينية والحسينيات والهيئات والمواكب. لتؤكد على تآخي الطوائف والأديان في سوريا؛ وتلاحم محور المقاومة في العالم وأننا سننتصر من خلال هذه الملاحم التاريخية التي لا زالت تتمدد حتى يومنا هذا".
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
1/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
2/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
3/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
4/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
5/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
6/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
7/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
© Sputnik . Mohammad Damourمدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
8/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
1/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
2/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
3/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
4/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
5/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
6/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
7/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
8/8
© Sputnik . Mohammad Damour
مدينة "السيدة زينب".. قبلة للسياحة الدينية في ريف دمشق
يتابع مسؤول المجالس الحسينية في منطقة السيدة زينب: "من ناحية أخرى، هذه المدينة دعمت الدولة السورية من حيث مردود السياحة والاقتصاد، وعندما نرى في الإعلام أن السياحة لا تزال مستمرة فهذا يشكل دافعاً معنوياً قوياً لكل من ينظر إلى أننا في حالة حرب ومهزومون لذلك شكلت انطباعاً لدى العالم بأسره بأن الحياة مستمرة والسياحة مستمرة ونحن باقون".
ويضيف: "من الناحية الاقتصادية أيضاً، تستقطب مدينة السيدة زينب السياح من أجل زيارة المقام وعندما يأتون السياح يحركون العجلة الاقتصادية ويوفرون قطع أجنبي للدولة فهذه المدينة تدر موارد اقتصادية للدولة السورية".
وكغيرها من المدن السورية، تعاني مدينة السيدة زينب من تقصير خدمي واضح كالكهرباء والماء والمواصلات وخدمات النظافة، وهذا ما يرى سكانها أنه ينقصها ليكتمل مظهرها السياحي شكلاً ومضموناً.
9 يونيو, 08:42 GMT