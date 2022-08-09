https://arabic.sputniknews.com/20220809/مساعدة-ترامب-تكشف-تفاصيل-صادمة-كيف-كان-يتعامل-مع-الوثائق-السرية-1066199151.html
مساعدة ترامب تكشف تفاصيل صادمة... كيف كان يتعامل مع الوثائق السرية؟
مساعدة ترامب تكشف تفاصيل صادمة... كيف كان يتعامل مع الوثائق السرية؟
كشفت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض سابقًا، ستيفاني غريشام، تفاصيل صادمة حول طريقة تعامل الرئيس السابق، دونالد ترامب، مع الوثائق السرية. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T10:12+0000
2022-08-09T10:12+0000
2022-08-09T10:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقالت غريشام في مقابلة مع "CNN"، إن ترامب لم يكن يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح ولم يتم الضغط على موظفيه للتعامل مع وثائق كهذه بشكل صحيح.وتابعت: "لم نكن ضمن بيت أبيض يتبع القواعد. سأخبركم أن التعامل مع المعلومات السرية لم يكن شيئًا تم الضغط علينا بشأنه بالفعل بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري".يأتي ذلك متزامنا مع ما اقتبسته وسائل إعلام أمريكية من كتاب جديد عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن اعتياده رمي الوثائق في المرحاض.ونفى ترامب تلك الادعاءات واصفا مؤلفة الكتاب ماغي هابرمان بأنها "دودة"، فيما اتضح لاحقا أن هناك صورا حصلت عليها الكاتبة مؤخرا وشاركتها قبل نشر كتابها في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الذي يحمل عنوان "رجل الثقة: صنع دونالد ترامب وانهيار أمريكا".وقال المتحدث باسم ترامب، تايلور بودويتش، لموقع أكسيوس: "نحن نعلم ... أن هناك عددا كافيا من الأشخاص على استعداد لتلفيق مثل هذه القصص من أجل إثارة إعجاب الطبقة الإعلامية - فصل إعلامي يرغب في التعامل مع أي شيء، طالما أنه مناهض لترامب".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/كتاب-جديد-ترامب-يرمي-الوثائق-القانونية-في-مرحاضه-المميز-1066167845.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
مساعدة ترامب تكشف تفاصيل صادمة... كيف كان يتعامل مع الوثائق السرية؟
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كشفت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض سابقًا، ستيفاني غريشام، تفاصيل صادمة حول طريقة تعامل الرئيس السابق، دونالد ترامب، مع الوثائق السرية.
وقالت غريشام في مقابلة مع "CNN
"، إن ترامب لم يكن يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح ولم يتم الضغط على موظفيه للتعامل مع وثائق كهذه بشكل صحيح.
"جلست في طائرة معه، وشاهدته وهو يتحقق من وثائق، يرمي بعضًا منها ويمزق بعضها ويضع أخرى في جيبه".
وأضافت: "أتذكر أنني فكرت في أن أتساءل: لماذا يضع هذه تحديدًا في جيبه؟ أعتقد أن هذا الأمر سيكون مثيرًا للاهتمام، أعتقد أن هناك أمرًا جللًا".
وتابعت: "لم نكن ضمن بيت أبيض يتبع القواعد. سأخبركم أن التعامل مع المعلومات السرية لم يكن شيئًا تم الضغط علينا بشأنه بالفعل بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري".
يأتي ذلك متزامنا مع ما اقتبسته وسائل إعلام أمريكية من كتاب جديد عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن اعتياده رمي الوثائق في المرحاض.
ونفى ترامب تلك الادعاءات واصفا مؤلفة الكتاب ماغي هابرمان بأنها "دودة"، فيما اتضح لاحقا أن هناك صورا حصلت عليها الكاتبة مؤخرا وشاركتها قبل نشر كتابها في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الذي يحمل عنوان "رجل الثقة: صنع دونالد ترامب وانهيار أمريكا".
وقال المتحدث باسم ترامب، تايلور بودويتش، لموقع أكسيوس:
"نحن نعلم ... أن هناك عددا كافيا من الأشخاص على استعداد لتلفيق مثل هذه القصص من أجل إثارة إعجاب الطبقة الإعلامية - فصل إعلامي يرغب في التعامل مع أي شيء، طالما أنه مناهض لترامب".