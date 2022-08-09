https://arabic.sputniknews.com/20220809/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لسبوتنيك-وساطة-مصر-أدت-غرضها-لكن-جوهر-المشكلة-ما-زال-قائما-1066217028.html

مستشار الرئيس الفلسطيني لسبوتنيك: وساطة مصر أدت غرضها لكن جوهر المشكلة ما زال قائما

مستشار الرئيس الفلسطيني لسبوتنيك: وساطة مصر أدت غرضها لكن جوهر المشكلة ما زال قائما

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية وقاضي قضاة فلسطين، الدكتور محمود الهباش، أن الوساطة المصرية أدت غرضها بشكل مؤقت ونجحت في وقت... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T14:06+0000

2022-08-09T14:06+0000

2022-08-09T14:06+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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القاهرة- سبوتنيك. وقال الهباش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بالتأكيد، نجحت الجهود المصرية في وقف العدوان العسكري على قطاع غزة لكن من جهة أخرى الاحتلال لا يزال موجودا، إذ إن جوهر المشكلة ما زال قائما".ولفت إلى أن الوضع في قطاع غزة بعد وقف العدوان أول أمس، يشهد ترقبا وحذرا، فضلا عن استمرار القلق من تجدد "العدوان الإسرائيلي" على القطاع.وشهد قطاع غزة الجمعة الماضية وابلا من الضربات الجوية نفذتها إسرائيل، بجانب الضرب بالمدفعية الثقيلة، أوقعت خلالها العديد من القتلى والجرحى ودمرت البنية التحتية بالقطاع، كما استهدفت بشكل أساسي مواقع تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، وتسببت في مقتل قائدها البارز، خالد منصور، لترد الحركة بإطلاق مئات الصواريخ، التي تصدت القبة الحديدية لمعظمها.ولم يتوقف الضرب إلا بدخول الطرفين في حيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأحد الماضي، في تمام الساعة الـ11.30 بالتوقيت المحلي، من خلال جهود مصرية ووساطة لاقت ترحيبا من طرفي الصراع، لتستقر الأوضاع بعد 3 أيام من التصعيد مخلفة 44 قتيلا فلسطينيا.ولفت مستشار الرئيس إلى استمرار "الاعتداءات الإسرائيلية" في الضفة الغربية، مستكملا: "اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين مباشرة، حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، وقامت بهدم بيتين لمواطنين فلسطينيين بمزاعم اتهامهم تنفيذ عمليات اقتحام لمستوطنين إسرائيليين".وأكد أن هناك عدوانا في الضفة الغربية، متمثلا في هدم بيوت، وإفلات للمستوطنين، واقتحام للمسجد الأقصى، شارحا: "هي محاولات دائمة للتنكيل بالشعب الفلسطيني وفرض واقع الاحتلال عليه، وهم لا يتركون فرصة إلا واغتنموها، مما يعني أن التوتر لن يزول نهائيا ما دام الاحتلال قائما".وفي ما يتعلق بالخسائر، لفت الهباش إلى أن هناك أكثر من 45 شهيدا وأكثر من 350 جريحا، فضلا عن وجود إصابات تصل إلى حد الإعاقة، بجانب تدمير في البنية التحتية من مساكن وطرق وكهرباء ومياه، مؤكدا أن الأهمية تذهب بالفعل لخسائر الأرواح.وبخصوص علاقة الغارات بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، نفى مستشار الرئيس، أن يكون هذا السبب الوحيد للغارات الواقعة، بالرغم من ربط الكثيرين من المحللين والمراقبين للانتخابات بالأحداث الأخيرة، مشيرا إلى وجود عدوانية متأصلة ومتزايدة يوميا بشكل مضطرب داخل المجتمع الإسرائيلي، بحيث يميل أنصار اليمين الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية.وبين الهباش أن "إسرائيل تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، لتوقع خسائر بالشعب الفلسطيني وتضره وفي نفس الوقت تستخدم هذه الاعتداءات في لعبة الانتخابات الداخلية".وقال: "بالتأكيد هذا يؤثر على القرارات السياسية الإسرائيلية وعلى مواقف الحكومة.. لكن قوات الاحتلال بشكل عام لديها محاولات لإرغام الشعب الفلسطيني للرضا بإملائتها تحت سيطرة القوة العسكرية".ومن جانبه، توجه سفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، بالشكر إلى مصر ورئيسها على الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتوصل لهدنة في قطاع غزة، على ضوء وصول وفد مصري إلى إسرائيل أمس الاثنين، لبحث تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" والقوات الإسرائيلية، الذي تم إقراره الأحد.وقال السفير الفلسطيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن مصر نجحت فيما لم ينجح فيه مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة، خاصة الإدارة الأميركية، واصفا الموقف الدولي بـ"الخجول والمخجل"، لأنه "يساوي بين الضحية والجلاد، ويطالب الطرفين بضبط النفس والتوقف عن القتال".

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