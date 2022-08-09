https://arabic.sputniknews.com/20220809/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-على-فتح-السعودية-مجالها-أمام-الرحلات-الإسرائيلية-1066218125.html

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق على "فتح السعودية مجالها أمام الرحلات الإسرائيلية"

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق على "فتح السعودية مجالها أمام الرحلات الإسرائيلية"

شدد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية وقاضي قضاة فلسطين، الدكتور محمود الهباش، على ضرورة وحدة الصف العربي في مواجهة "الاحتلال"... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T14:07+0000

2022-08-09T14:07+0000

2022-08-09T14:07+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار السعودية اليوم

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وقال الهباش في مقابلة مع "سبوتنيك" عن فتح السعودية المجال أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية في 15يوليو/تموز الماضي، إن التأكيد على ضرورة تمسك الموقف العربي بمبادرة السلام العربي، ورفض التطبيع مع الاحتلال قبل إنهاء القضية الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها "أمر واجب".وبرر ذلك بأن "كل مشاريع التطبيع لن تُفضي إلى حل، أو تحقيق للسلام، فضلا عن أنها ستضر بالقضية الفلسطينية، موضحا رغبة بلاده في تصليب الموقف العربي وليس التحول من صراع مع الاحتلال إلى صراع داخل البيت العربي، فضلا عن الرغبة في الحفاظ على علاقتنا العربية متوازنة قوية لأنها ستخدم الموقف الجماعي".وتابع الهباش: "أنا هنا لا أريد أن أذكر دولة بعينها ولكن أتحدث بشكل عام. راقبنا خلال زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للمنطقة، ما جرى في قمة جدة بمشاركة 9 دول عربية، ووجدنا أن الموقف العربي جيد بهذه القمة، كونه أكد على حل الدولتين وأنه لا حل قبل إنهاء الاحتلال وأنه هو المشكلة في حد ذاته".جدير بالذكر أن زيارة بايدن الأخيرة إلى الشرق الأوسط جاءت للقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، في محاولة منه لعرض رؤيته للشرق الأوسط، والتركيز على التقلبات في سوق النفط، وذلك بعد زيارته لتل أبيب ولفلسطين على السواء.وعن ردود الفعل العربية حول الأوضاع الأخيرة، واهتمام العرب بالقضية بقدر الاهتمام الممنوح لقضايا الأمن الغذائي والطاقة على غرار الأزمة الأوكرانية، رأى مستشار الرئيس، أن الموقف العربي يحتاج إلى تطوير، وترجمة عملية في ميادين مختلفة، مضيفا أن "كل ما نريده من العرب هو أن يطبقوا القرارات التي سبق وأن اتخذوها في قمم عربية متتالية، أبرزها اجتماعات القمة العربية، وكان منها قرارات سياسية وأخرى اقتصادية لدعم القضية والشعب الفلسطيني".واختتم: "نريد من العرب أن يترجموا هذه القرارات إلى أعمال، نظريا العرب مواقفهم جيدة، سياسيا مواقفهم لا بأس به.. ولكن هناك حاجة لتطوير هذا الموقف والبناء عليه وترجمة قراراته إلى أفعال تعزز من صمود الشعب الفلسطيني".

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