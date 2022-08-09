عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220809/مصدر-إيراني-مسؤول-يرد-لأول-مرة-على-تقارير-اغتيال-الخميني-بهجوم-بيولوجي-1066208500.html
مصدر إيراني مسؤول يرد لأول مرة على تقارير "اغتيال الخميني بهجوم بيولوجي"
مصدر إيراني مسؤول يرد لأول مرة على تقارير "اغتيال الخميني بهجوم بيولوجي"
علقت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على "تصريحات حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل آية الله الخميني، التي أثارت جدلا حول وفاة المرشد السابق... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:33+0000
2022-08-09T12:33+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104365/80/1043658007_0:0:2744:1545_1920x0_80_0_0_92b4d4d2b4569d1851b4783d9de4c00c.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا عن مصدر مطلع قوله، إنه "لا يوجد ملف في وزارة الاستخبارات بشأن اغتيال الخميني في هجوم بيولوجي"، مشيرا إلى أن "وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أصدرت كتاباً رسمياً بهذا الشأن عقب استفسارات معهد تحرير ونشر أعمال الخميني، وزودت السلطة القضائية بنسخة منه".وأكد المصدر أن "نقاشيان لم يكن لديه أي مسؤولية في وزارة الاستخبارات وقت وفاة الخميني أو بعده"، مضيفا أن "له سابقة في إدعاءات كاذبة بخصوص انتسابه إلى وزارة الاستخبارات، وفي السنوات الماضية، تم اتهامه بعدة قضايا لدى السلطة القضائية، لانتحال صفات وظيفية في وزارة الاستخبارات".يذكر أنه قبل نحو أسبوعين، قال حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل في مقابلة صحيفة، إن "الخميني اغتيل بواسطة حبوب تم شراؤها من بريطانيا"، مطالباً بتشديد الحماية على المرشد الحالي، علي خامنئي.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/إيران-تذكر-قادة-دول-المنطقة-بنصيحة-الخميني-وتحذرهم-من-نفس-مصير-صدام-حسين-1061298810.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104365/80/1043658007_133:0:2672:1904_1920x0_80_0_0_760b2a8c965a6b0cfeca8bf3b736cfe3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

مصدر إيراني مسؤول يرد لأول مرة على تقارير "اغتيال الخميني بهجوم بيولوجي"

12:33 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / GABRIEL DUVALقائد الثورة الإيرانية والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الأسبق روح الله الخميني
قائد الثورة الإيرانية والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الأسبق روح الله الخميني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / GABRIEL DUVAL
تابعنا عبرTelegram
علقت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على "تصريحات حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل آية الله الخميني، التي أثارت جدلا حول وفاة المرشد السابق بـ"حبوب جلبت من بريطانيا، على يد أحد حراسه الشخصيين".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا عن مصدر مطلع قوله، إنه "لا يوجد ملف في وزارة الاستخبارات بشأن اغتيال الخميني في هجوم بيولوجي"، مشيرا إلى أن "وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أصدرت كتاباً رسمياً بهذا الشأن عقب استفسارات معهد تحرير ونشر أعمال الخميني، وزودت السلطة القضائية بنسخة منه".
وزراء خارجية البحرين مصر وإسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات في صورة جماعية بعد اجتماعهم في النقب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
إيران تذكر قادة دول المنطقة بنصيحة الخميني وتحذرهم من "نفس مصير صدام حسين"
17 أبريل, 14:26 GMT
وأكد المصدر أن "نقاشيان لم يكن لديه أي مسؤولية في وزارة الاستخبارات وقت وفاة الخميني أو بعده"، مضيفا أن "له سابقة في إدعاءات كاذبة بخصوص انتسابه إلى وزارة الاستخبارات، وفي السنوات الماضية، تم اتهامه بعدة قضايا لدى السلطة القضائية، لانتحال صفات وظيفية في وزارة الاستخبارات".
يذكر أنه قبل نحو أسبوعين، قال حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل في مقابلة صحيفة، إن "الخميني اغتيل بواسطة حبوب تم شراؤها من بريطانيا"، مطالباً بتشديد الحماية على المرشد الحالي، علي خامنئي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала