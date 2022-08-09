https://arabic.sputniknews.com/20220809/مصدر-إيراني-مسؤول-يرد-لأول-مرة-على-تقارير-اغتيال-الخميني-بهجوم-بيولوجي-1066208500.html
مصدر إيراني مسؤول يرد لأول مرة على تقارير "اغتيال الخميني بهجوم بيولوجي"
مصدر إيراني مسؤول يرد لأول مرة على تقارير "اغتيال الخميني بهجوم بيولوجي"
علقت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على "تصريحات حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل آية الله الخميني، التي أثارت جدلا حول وفاة المرشد السابق... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:33+0000
2022-08-09T12:33+0000
2022-08-09T12:33+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104365/80/1043658007_0:0:2744:1545_1920x0_80_0_0_92b4d4d2b4569d1851b4783d9de4c00c.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا عن مصدر مطلع قوله، إنه "لا يوجد ملف في وزارة الاستخبارات بشأن اغتيال الخميني في هجوم بيولوجي"، مشيرا إلى أن "وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أصدرت كتاباً رسمياً بهذا الشأن عقب استفسارات معهد تحرير ونشر أعمال الخميني، وزودت السلطة القضائية بنسخة منه".وأكد المصدر أن "نقاشيان لم يكن لديه أي مسؤولية في وزارة الاستخبارات وقت وفاة الخميني أو بعده"، مضيفا أن "له سابقة في إدعاءات كاذبة بخصوص انتسابه إلى وزارة الاستخبارات، وفي السنوات الماضية، تم اتهامه بعدة قضايا لدى السلطة القضائية، لانتحال صفات وظيفية في وزارة الاستخبارات".يذكر أنه قبل نحو أسبوعين، قال حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل في مقابلة صحيفة، إن "الخميني اغتيل بواسطة حبوب تم شراؤها من بريطانيا"، مطالباً بتشديد الحماية على المرشد الحالي، علي خامنئي.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/إيران-تذكر-قادة-دول-المنطقة-بنصيحة-الخميني-وتحذرهم-من-نفس-مصير-صدام-حسين-1061298810.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104365/80/1043658007_133:0:2672:1904_1920x0_80_0_0_760b2a8c965a6b0cfeca8bf3b736cfe3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
مصدر إيراني مسؤول يرد لأول مرة على تقارير "اغتيال الخميني بهجوم بيولوجي"
تابعنا عبر
علقت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على "تصريحات حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل آية الله الخميني، التي أثارت جدلا حول وفاة المرشد السابق بـ"حبوب جلبت من بريطانيا، على يد أحد حراسه الشخصيين".
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا عن مصدر مطلع قوله، إنه "لا يوجد ملف في وزارة الاستخبارات بشأن اغتيال الخميني في هجوم بيولوجي"، مشيرا إلى أن "وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أصدرت كتاباً رسمياً بهذا الشأن عقب استفسارات معهد تحرير ونشر أعمال الخميني، وزودت السلطة القضائية بنسخة منه".
وأكد المصدر أن "نقاشيان لم يكن لديه أي مسؤولية في وزارة الاستخبارات وقت وفاة الخميني أو بعده"، مضيفا أن "له سابقة في إدعاءات كاذبة بخصوص انتسابه إلى وزارة الاستخبارات، وفي السنوات الماضية، تم اتهامه بعدة قضايا لدى السلطة القضائية، لانتحال صفات وظيفية في وزارة الاستخبارات".
يذكر أنه قبل نحو أسبوعين، قال حميد رضا نقاشيان، رئيس فريق حماية المرشد الراحل في مقابلة صحيفة، إن "الخميني اغتيل بواسطة حبوب تم شراؤها من بريطانيا"، مطالباً بتشديد الحماية على المرشد الحالي، علي خامنئي.