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https://arabic.sputniknews.com/20220809/مصر-تعلن-استيراد-نحو-18-مليون-طن-قمح-من-مصادر-مختلفة-منذ-اندلاع-الأزمة-الأوكرانية-1066219046.html
مصر تعلن استيراد نحو 1.8 مليون طن قمح من مصادر مختلفة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية
مصر تعلن استيراد نحو 1.8 مليون طن قمح من مصادر مختلفة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية
أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة استوردت 1.8 مليون طن قمح من مصادر مختلفة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الاحتياطي... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T14:33+0000
2022-08-09T14:33+0000
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ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير التموين قوله: "الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لما يتراوح من 6 إلى 7 شهور، كما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى 7.3 شهر، حيث تم حتى الآن توريد نحو 4 ملايين طن قمح محلي".وأضاف المصيلحي: "منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية تم استيراد نحو 1.8 مليون طن قمح من مختلف المناشئ".وتابع: "فيما يتعلق بالقمح المصري بالموانئ الأوكرانية، فقد تم إدراجها على قائمة التصدير، ضمن الاتفاقية التي وقعتها أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب المحتجزة في الموانئ الأوكرانية منذ بداية الأزمة".وأشار الوزير المصري إلى "وجود مركبة محملة بنحو 63 ألف طن قمح تم استكمال تحميلها بعد اندلاع الأزمة بثلاثة أيام وتعذر تحريكها، وهي الآن في انتظار الخروج الآمن من الميناء الأوكراني".وحول استيراد القمح من الهند، أوضح الوزير المصري "نيودلهي تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار، مما أدى إلى تضرر مساحات كبيرة من محصول القمح القادم"، منوها بأن "الوزارة تعاقدت مع الهند على شراء 180 ألف طن قبل منع التصدير ولم يتم الإفراج حتى الآن لتلبية احتياجاتها الداخلية".وتحتاج مصر لنحو 21 مليون طن من القمح سنويا، وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنتجت مصر في عام 2018-2019 محليا 8.6 مليون طن من القمح.ورغم الإنتاج المحلي للقمح، تبقى مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، إذ تستورد ما يزيد على 13 مليون طن من القمح سنويا، من عدة دول أبرزها روسيا وأوكرانيا وأمريكا.وتأثرات واردات القمح المصرية بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إذ تستورد مصر أكثر من 50 بالمئة من القمح الذي تحتاجه سنويا من روسيا، وبلغت كميات القمح التي استوردتها مصر من روسيا خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي 4.2 مليون طن، بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، بنسبة 69.4 من إجمالي ورادات القمح إلى مصر بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/وكالة-مصر-تتفاوض-سرا-مع-تجار-دوليين-لاستيراد-القمح-عبر-عروض-تسليم-مباشرة-1064639754.html
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مصر تعلن استيراد نحو 1.8 مليون طن قمح من مصادر مختلفة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية

14:33 GMT 09.08.2022
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حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
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أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة استوردت 1.8 مليون طن قمح من مصادر مختلفة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي البلاد لما يزيد على 7 أشهر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير التموين قوله: "الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لما يتراوح من 6 إلى 7 شهور، كما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى 7.3 شهر، حيث تم حتى الآن توريد نحو 4 ملايين طن قمح محلي".

وأضاف المصيلحي: "منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية تم استيراد نحو 1.8 مليون طن قمح من مختلف المناشئ".

وتابع: "فيما يتعلق بالقمح المصري بالموانئ الأوكرانية، فقد تم إدراجها على قائمة التصدير، ضمن الاتفاقية التي وقعتها أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب المحتجزة في الموانئ الأوكرانية منذ بداية الأزمة".

وأشار الوزير المصري إلى "وجود مركبة محملة بنحو 63 ألف طن قمح تم استكمال تحميلها بعد اندلاع الأزمة بثلاثة أيام وتعذر تحريكها، وهي الآن في انتظار الخروج الآمن من الميناء الأوكراني".

وحول استيراد القمح من الهند، أوضح الوزير المصري "نيودلهي تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار، مما أدى إلى تضرر مساحات كبيرة من محصول القمح القادم"، منوها بأن "الوزارة تعاقدت مع الهند على شراء 180 ألف طن قبل منع التصدير ولم يتم الإفراج حتى الآن لتلبية احتياجاتها الداخلية".
مزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
وكالة: مصر تتفاوض سرا مع تجار دوليين لاستيراد القمح عبر عروض تسليم مباشرة
4 يوليو, 15:27 GMT
وتحتاج مصر لنحو 21 مليون طن من القمح سنويا، وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنتجت مصر في عام 2018-2019 محليا 8.6 مليون طن من القمح.

ورغم الإنتاج المحلي للقمح، تبقى مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، إذ تستورد ما يزيد على 13 مليون طن من القمح سنويا، من عدة دول أبرزها روسيا وأوكرانيا وأمريكا.

وتأثرات واردات القمح المصرية بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إذ تستورد مصر أكثر من 50 بالمئة من القمح الذي تحتاجه سنويا من روسيا، وبلغت كميات القمح التي استوردتها مصر من روسيا خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي 4.2 مليون طن، بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، بنسبة 69.4 من إجمالي ورادات القمح إلى مصر بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
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