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مصر تعلن عن 6 قرارات جديدة لترشيد الكهرباء بداية من الأسبوع المقبل... فيديو

مصر تعلن عن 6 قرارات جديدة لترشيد الكهرباء بداية من الأسبوع المقبل... فيديو

أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة اتخذت عدة قرارات من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدا أنه سيتم تنفيذها من الأسبوع المقبل فورا. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T15:46+0000

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2022-08-09T15:46+0000

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري بعد اجتماع للحكومة، اليوم الثلاثاء.وكشف مدبولي أن أهم القرارات التي سيتم تطبيقها هي:- ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، وقطع الكهرباء عن كل المباني الحكومية، عدا الوحدات التي لها طبيعة خاصة.- إيقاف الإنارة الخارجية للمباني.- تخفيض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بخطة واضحة بالتعاون مع الوزارات.- ضرورة التطبيق وبصورة قوية، للتوقيت الصيفي للمولات والمحال العامة حيث تغلق في الـ 11 مساء، وضبط التكييف المركزي على 25 درجة فأكثر.- خفض الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية، وغلق إنارة الاستادات الكبيرة والمنشآت الضخمة.- إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات، الأولوية للتي تستهلك غازا طبيعيا أقل وتنتج كهرباء أكثر، مثل محطات "سيمنز".وأضاف مدبولي أن مصر اتخذت إجراء منذ شهر أكتوبر الماضي، باستبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء، حيث كانت الدولة تستخدم أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.وأوضح أنه كلما رشدنا استهلاك الغاز وتوفيره، كلما صدرناه ووفرنا العملة الصعبة، لذلك حاولنا استبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء ونجحنا في ذلك، وحققنا فائضا وصدرناه على مدار الفترة الماضية بقيمة من 100 لـ150 مليون دولار شهريا، دون تخفيف استهلاك الكهرباء.وأشار إلى أن فاتورة الغاز الطبيعي زادت جدا على مستوى العالم، وحدث تحريك لسعر الدولار، والعملة الصعبة زادت الضغوط على الدولة، وكان من الطبيعي زيادة أسعار الكهرباء، لكن حرص الرئيس السيسي على عدم المساس بالشرائح الدنيا بالطبقات الاجتماعية، أرجأ تطبيق القرار لبداية العام المقبل.

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