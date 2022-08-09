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مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالخليل
مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالخليل
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع عناصر من الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T15:48+0000
2022-08-09T15:48+0000
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القدس - سبوتنيك. وأفادت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، "استشهاد الفتى مؤمن ياسين جابر 17 عاماً متأثراً بجروح حرجة للغاية برصاص الاحتلال الحي في الصدر خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية".وبحسب وزارة الصحة، "ارتفع عدد المصابين إجماليا منذ صباح اليوم خلال المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي إلى 100 مصاب في نابلس ورام الله والخليل"، فيما وصل عدد القتلى إلى 4.وداهمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين بينهم قائد كتائب شهداء الأقصى في المنطقة إبراهيم النابلسي واثنان آخران.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم، "في ختام عملية ونشاط مشترك للوحدة الشرطية الخاصة وجهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، تم القضاء صباح اليوم على المخرب المدعو إبراهيم النابلسي في مدينة نابلس".تأتي التطورات بعد أقل من يومين من إقرار هدنة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" تم التوصل إليها برعاية مصرية بعد عملية عسكرية إسرائيلية دامت 3 أيام ضد قطاع غزة، قتل خلالها 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/الجيش-الإسرائيلي-اعتقال-5-أفراد-قرب-السياج-الحدودي-مع-الأردن-وإحباط-محاولة-تهريب-سلاح-في-البقاع-1066198516.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالخليل

15:48 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع عناصر من الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وأفادت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، "استشهاد الفتى مؤمن ياسين جابر 17 عاماً متأثراً بجروح حرجة للغاية برصاص الاحتلال الحي في الصدر خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية".

وبحسب وزارة الصحة، "ارتفع عدد المصابين إجماليا منذ صباح اليوم خلال المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي إلى 100 مصاب في نابلس ورام الله والخليل"، فيما وصل عدد القتلى إلى 4.
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09:50 GMT
وداهمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين بينهم قائد كتائب شهداء الأقصى في المنطقة إبراهيم النابلسي واثنان آخران.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم، "في ختام عملية ونشاط مشترك للوحدة الشرطية الخاصة وجهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، تم القضاء صباح اليوم على المخرب المدعو إبراهيم النابلسي في مدينة نابلس".

تأتي التطورات بعد أقل من يومين من إقرار هدنة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" تم التوصل إليها برعاية مصرية بعد عملية عسكرية إسرائيلية دامت 3 أيام ضد قطاع غزة، قتل خلالها 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات.
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