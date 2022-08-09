https://arabic.sputniknews.com/20220809/ممرضة-تكسر-الإشارة-بسرعة-جنونية-وتقتل-5-بينهم-امرأة-حامل-فيديو-مرعب-لانفجار-السيارة-1066215008.html
ممرضة تكسر الإشارة بسرعة جنونية وتقتل 5 بينهم امرأة حامل.. فيديو مرعب لانفجار السيارة
ممرضة تكسر الإشارة بسرعة جنونية وتقتل 5 بينهم امرأة حامل.. فيديو مرعب لانفجار السيارة
أودت ممرضة أمريكية بحياة 5 أشخاص بينهم امرأة حامل وزوجها وطفلها البالغ من العمر عاما، عندما كسرت إشارة المرور وهي تقود بسرعة متهورة واصطدمت بسيارتهم، في لوس... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T13:42+0000
2022-08-09T13:42+0000
2022-08-09T13:42+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكانت الإشارة حمراء، عندما مرّت الممرضة نيكول لورين لينتون، البالغة من العمر 37 عاما، بسيارتها مندفعة كالسهم، بسرعة تخطت المئة ميل، في منطقة لا تتجاوز فيها السرعة 35 ميلا، عند تقاطع في منطقة وندسور هيلز، على مقربة من وسط مدينة لوس أنجلوس، لتصطدم بسيارة الضحايا التي كان فيها رجل وزوجته الحامل وابنهما الصغير وامرأتان أخريان.كانت الأسرة في طريقها لإجراء فحوصات الحمل الروتينية، عندما أحدث التصادم انفجارا هائلا، يجعلك تؤكد بمجرد رؤية الفيديو المروع أنه لم ينج أحد من هذا الحادث الأليم، الذي وصفه المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس جورج غاسكون، بأنه "مأساة مرعبة".ووجه المدعي العام للممرضة، أمس الاثنين، تهما بقتل خمسة أشخاص عمدا.ولا يعرف حتى الآن، إن كانت السائقة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وهي تقود سيارتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
ممرضة تكسر الإشارة بسرعة جنونية وتقتل 5 بينهم امرأة حامل.. فيديو مرعب لانفجار السيارة
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أودت ممرضة أمريكية بحياة 5 أشخاص بينهم امرأة حامل وزوجها وطفلها البالغ من العمر عاما، عندما كسرت إشارة المرور وهي تقود بسرعة متهورة واصطدمت بسيارتهم، في لوس أنجلوس.
وكانت الإشارة حمراء، عندما مرّت الممرضة نيكول لورين
لينتون، البالغة من العمر 37 عاما، بسيارتها مندفعة كالسهم، بسرعة تخطت المئة ميل، في منطقة لا تتجاوز فيها السرعة 35 ميلا، عند تقاطع في منطقة وندسور هيلز، على مقربة من وسط مدينة لوس أنجلوس، لتصطدم بسيارة الضحايا التي كان فيها رجل وزوجته الحامل وابنهما الصغير وامرأتان أخريان.
كانت الأسرة في طريقها لإجراء فحوصات الحمل الروتينية، عندما أحدث التصادم انفجارا هائلا، يجعلك تؤكد بمجرد رؤية الفيديو المروع أنه لم ينج أحد من هذا الحادث الأليم، الذي وصفه المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس جورج غاسكون، بأنه "مأساة مرعبة".
ووجه المدعي العام للممرضة، أمس الاثنين، تهما بقتل خمسة أشخاص عمدا.
ولا يعرف حتى الآن، إن كانت السائقة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وهي تقود سيارتها.