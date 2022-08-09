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موريتانيا تخطط لإطلاق كابل إنترنت عالي السرعة يربطها بالمغرب
موريتانيا تخطط لإطلاق كابل إنترنت عالي السرعة يربطها بالمغرب
أعلنت وسائل إعلام موريتانية، أن حكومة نواكشوط تخطط لإطلاق كابل يربط بين البلاد والمغرب لتعزيز الاتصال بالإنترنت في البلاد. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T07:28+0000
2022-08-09T07:28+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة "هبة بريس" المغربية، أن موريتانيا تخطط لمد كابل إنترنت تحت الأرض، يبلغ طوله قرابة 1600 كيلومتر، ويعبر رمال الصحراء المغربية إلى موريتانيا.وتمّ ربط الكابل بين موريتانيا والمغرب عام 2011، ويعتمد عليه في الوقت الحالي بشكل أساسي في خدمات الإنترنت عالية السرع.وأكدت وكالة "هسبريس" المغربية، أن شركة اتصالات المغرب دخلت في مفاوضات مع الجانب الموريتاني من أجل تشييد كابل إنترنت تحت الأرض.وتسعى السلطات الموريتانية إلى معالجة أعطال الكابل البحري "ACE" الذي يضمن للسكان اتصالاً موثوقًا بالإنترنت عالي السرعة، في سياق يتسم بالتوتر الدّاخلي، عقب نفور شركات استثمار دولية من السّوق الموريتانية بسبب ضعف الاتصالات.ومن المقرر أن يمر الكابل عبر منطقة الكركرات، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من مدينة نواذيبو الموريتانية. وكان من المقرر في الأصل الانتهاء من المشروع بحلول 2023.
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العالم العربي

موريتانيا تخطط لإطلاق كابل إنترنت عالي السرعة يربطها بالمغرب

07:28 GMT 09.08.2022
CC0 / / نواكشوط، موريتانيا
نواكشوط، موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
CC0 / /
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أعلنت وسائل إعلام موريتانية، أن حكومة نواكشوط تخطط لإطلاق كابل يربط بين البلاد والمغرب لتعزيز الاتصال بالإنترنت في البلاد.
وذكرت وكالة "هبة بريس" المغربية، أن موريتانيا تخطط لمد كابل إنترنت تحت الأرض، يبلغ طوله قرابة 1600 كيلومتر، ويعبر رمال الصحراء المغربية إلى موريتانيا.
وتمّ ربط الكابل بين موريتانيا والمغرب عام 2011، ويعتمد عليه في الوقت الحالي بشكل أساسي في خدمات الإنترنت عالية السرع.
وأكدت وكالة "هسبريس" المغربية، أن شركة اتصالات المغرب دخلت في مفاوضات مع الجانب الموريتاني من أجل تشييد كابل إنترنت تحت الأرض.
وتسعى السلطات الموريتانية إلى معالجة أعطال الكابل البحري "ACE" الذي يضمن للسكان اتصالاً موثوقًا بالإنترنت عالي السرعة، في سياق يتسم بالتوتر الدّاخلي، عقب نفور شركات استثمار دولية من السّوق الموريتانية بسبب ضعف الاتصالات.
ومن المقرر أن يمر الكابل عبر منطقة الكركرات، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من مدينة نواذيبو الموريتانية. وكان من المقرر في الأصل الانتهاء من المشروع بحلول 2023.
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