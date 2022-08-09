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ميزة متوقفة منذ 5 سنوات تعود إلى "آيفون"
ميزة متوقفة منذ 5 سنوات تعود إلى "آيفون"
يحمل نظام تشغيل "آي أو إس 16" المنتظر عودة ميزة طال غيابها لعدة سنوات، وهي ظهور مؤشر شحن البطارية على شاشة هاتف "آيفون". 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T13:47+0000
2022-08-09T13:47+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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وتتوافر الميزة حاليا في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل "آي أو أس 16 بيتا".وفي حالة عدم رؤية مؤشر البطارية افتراضيا بعد التحديث إلى أحدث نسخة من الإصدار التجريبي، فيجب عليك الانتقال يدويا إلى قائمة البطارية في قسم "الإعدادات"، وتفعيل زر "نسبة البطارية".لاحظ كل من قام بالتحديث التجريبي أن مؤشر البطارية لا يظهر على يسار شاشة "آيفون"، وإنما على يمينها داخل أيقونة البطارية.ويقترح موقع "ذا فيرج" أن ميزة "مؤشر البطارية" قد لا تكون متوافرة في هواتف "آيفون 11" و"آيفون 12 ميني" و"آيفون 13 ميني".وستتوافر ميزة "مؤشر البطارية" على هواتف "آيفون" رسميا بالتزامن مع طرح النسخة النهائية لنظام تشغيل "آي أو إس 16" أواخر العام الحالي.وكانت شركة "أبل" أزالت مؤشر البطارية منذ عام 2017، بسبب "الحز" الموجود في أعلى شاشة هاتف "آيفون إكس".
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شركة آبل, مجتمع, منوعات

ميزة متوقفة منذ 5 سنوات تعود إلى "آيفون"

13:47 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTهاتف "آيفون 13"
هاتف آيفون 13 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
هاتف "آيفون 13"
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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يحمل نظام تشغيل "آي أو إس 16" المنتظر عودة ميزة طال غيابها لعدة سنوات، وهي ظهور مؤشر شحن البطارية على شاشة هاتف "آيفون".
وتتوافر الميزة حاليا في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل "آي أو أس 16 بيتا".
وفي حالة عدم رؤية مؤشر البطارية افتراضيا بعد التحديث إلى أحدث نسخة من الإصدار التجريبي، فيجب عليك الانتقال يدويا إلى قائمة البطارية في قسم "الإعدادات"، وتفعيل زر "نسبة البطارية".
لاحظ كل من قام بالتحديث التجريبي أن مؤشر البطارية لا يظهر على يسار شاشة "آيفون"، وإنما على يمينها داخل أيقونة البطارية.
ويقترح موقع "ذا فيرج" أن ميزة "مؤشر البطارية" قد لا تكون متوافرة في هواتف "آيفون 11" و"آيفون 12 ميني" و"آيفون 13 ميني".
وستتوافر ميزة "مؤشر البطارية" على هواتف "آيفون" رسميا بالتزامن مع طرح النسخة النهائية لنظام تشغيل "آي أو إس 16" أواخر العام الحالي.
وكانت شركة "أبل" أزالت مؤشر البطارية منذ عام 2017، بسبب "الحز" الموجود في أعلى شاشة هاتف "آيفون إكس".
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