نائبة أمريكية: حظر الأسلحة النارية سيجعلنا نأكل الكلاب كما في فنزويلا
© AFP 2022 / Drew Angererالشرطة الأمريكية تعتقل أنصار ترامب ممن اقتحموا الكونغرس
© AFP 2022 / Drew Angerer
فجرت نائبة جمهورية أمريكية جدلا كبيرا في الشارع الأمريكي وعلى مواقع التواصل بسبب تصريحات حول حظر الأسلحة النارية، أدلت بها إلى قناة "نيوزماكس" الأمريكية.
وقالت النائبة لورين بويبرت، إن الأسلحة النارية وسيلة حماية ضرورية للغاية، وإن حظرها في الولايات المتحدة سيؤدي إلى "أكل الأمريكيين للكلاب" كما هو الحال في فنزويلا حيث "يأكلون الكلاب لأنهم لا يملكون أسلحة نارية".
Lauren Boebert claims that banning assault weapons will lead to people eating dogs, " here in America, we have gourmet treats for puppies. We have these amazing groomers for dogs. In Venezuela. They eat the dogs, and it started because they don't have firearms." pic.twitter.com/SOFGujhhLf— Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) August 1, 2022
وأضافت بويبرت في الفيديو: "إذا تم نزع سلاح المواطنين في أمريكا، فلن نعود مواطنين بل رعايا. هنا في أمريكا لدينا أطعمة لذيذة للكلاب، لدينا مدربون مذهلون للكلاب. لكن في فنزويلا يأكلون الكلاب وقد بدأ الأمر لأنهم لا يملكون أسلحة نارية ولا وسيلة لحماية أنفسهم ضد حكومة استبدادية".
وشوهد مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه النائبة أكثر من مليون مرة على وسائل التواصل الاجتماعي.