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https://arabic.sputniknews.com/20220809/نائبة-أمريكية-حظر-الأسلحة-النارية-سيجعلنا-نأكل-الكلاب-كما-في-فنزويلا-1066198673.html
نائبة أمريكية: حظر الأسلحة النارية سيجعلنا نأكل الكلاب كما في فنزويلا
نائبة أمريكية: حظر الأسلحة النارية سيجعلنا نأكل الكلاب كما في فنزويلا
فجرت نائبة جمهورية أمريكية جدلا كبيرا في الشارع الأمريكي وعلى مواقع التواصل بسبب تصريحات حول حظر الأسلحة النارية، أدلت بها إلى قناة "نيوزماكس" الأمريكية. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T09:53+0000
2022-08-09T09:53+0000
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وقالت النائبة لورين بويبرت، إن الأسلحة النارية وسيلة حماية ضرورية للغاية، وإن حظرها في الولايات المتحدة سيؤدي إلى "أكل الأمريكيين للكلاب" كما هو الحال في فنزويلا حيث "يأكلون الكلاب لأنهم لا يملكون أسلحة نارية".وشوهد مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه النائبة أكثر من مليون مرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

نائبة أمريكية: حظر الأسلحة النارية سيجعلنا نأكل الكلاب كما في فنزويلا

09:53 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / Drew Angererالشرطة الأمريكية تعتقل أنصار ترامب ممن اقتحموا الكونغرس
الشرطة الأمريكية تعتقل أنصار ترامب ممن اقتحموا الكونغرس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer
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فجرت نائبة جمهورية أمريكية جدلا كبيرا في الشارع الأمريكي وعلى مواقع التواصل بسبب تصريحات حول حظر الأسلحة النارية، أدلت بها إلى قناة "نيوزماكس" الأمريكية.
وقالت النائبة لورين بويبرت، إن الأسلحة النارية وسيلة حماية ضرورية للغاية، وإن حظرها في الولايات المتحدة سيؤدي إلى "أكل الأمريكيين للكلاب" كما هو الحال في فنزويلا حيث "يأكلون الكلاب لأنهم لا يملكون أسلحة نارية".

وأضافت بويبرت في الفيديو: "إذا تم نزع سلاح المواطنين في أمريكا، فلن نعود مواطنين بل رعايا. هنا في أمريكا لدينا أطعمة لذيذة للكلاب، لدينا مدربون مذهلون للكلاب. لكن في فنزويلا يأكلون الكلاب وقد بدأ الأمر لأنهم لا يملكون أسلحة نارية ولا وسيلة لحماية أنفسهم ضد حكومة استبدادية".

وشوهد مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه النائبة أكثر من مليون مرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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