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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220809/نائب-روسيا-الموحدة-يتوقع-تقدم-أهالي-كييف-بطلب-الانضمام-إلى-روسيا-1066181880.html
نائب "روسيا الموحدة" يتوقع تقدم أهالي كييف بطلب الانضمام إلى روسيا
نائب "روسيا الموحدة" يتوقع تقدم أهالي كييف بطلب الانضمام إلى روسيا
يتوقع النائب عن حزب "روسيا الموحدة" أوليغ موروزوف أن يبدي المزيد من الأوكرانيين الرغبة في الانضمام إلى روسيا. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T04:33+0000
2022-08-09T04:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال موروزوف لـ"سبوتنيك" تعقيبا على نبأ تنظيم الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه الأوكرانية على استعادة الوحدة مع روسيا إن من المتوقع أن أن يكون عدد الأوكرانيين الراغبين في الانضمام إلى روسيا كبيرا، وأكد ضرورة تمكينهم من تحقيق رغبتهم.وليس مستبعدا أن تكون العاصمة الأوكرانية كييف في المستقبل واحدة من المدن الأوكرانية المتطلعة إلى استعادة الوحدة مع روسيا. وقال النائب عن الحزب الروسي الرئيسي: "قد نشهد في العام المقبل انضمام كييف إلى روسيا".
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روسيا

نائب "روسيا الموحدة" يتوقع تقدم أهالي كييف بطلب الانضمام إلى روسيا

04:33 GMT 09.08.2022
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تمثال مؤسسي كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Андрей Стенин
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يتوقع النائب عن حزب "روسيا الموحدة" أوليغ موروزوف أن يبدي المزيد من الأوكرانيين الرغبة في الانضمام إلى روسيا.
وقال موروزوف لـ"سبوتنيك" تعقيبا على نبأ تنظيم الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه الأوكرانية على استعادة الوحدة مع روسيا إن من المتوقع أن أن يكون عدد الأوكرانيين الراغبين في الانضمام إلى روسيا كبيرا، وأكد ضرورة تمكينهم من تحقيق رغبتهم.
وليس مستبعدا أن تكون العاصمة الأوكرانية كييف في المستقبل واحدة من المدن الأوكرانية المتطلعة إلى استعادة الوحدة مع روسيا. وقال النائب عن الحزب الروسي الرئيسي: "قد نشهد في العام المقبل انضمام كييف إلى روسيا".
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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