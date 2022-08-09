https://arabic.sputniknews.com/20220809/نائب-روسيا-الموحدة-يتوقع-تقدم-أهالي-كييف-بطلب-الانضمام-إلى-روسيا-1066181880.html
نائب "روسيا الموحدة" يتوقع تقدم أهالي كييف بطلب الانضمام إلى روسيا
نائب "روسيا الموحدة" يتوقع تقدم أهالي كييف بطلب الانضمام إلى روسيا
يتوقع النائب عن حزب "روسيا الموحدة" أوليغ موروزوف أن يبدي المزيد من الأوكرانيين الرغبة في الانضمام إلى روسيا. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T04:33+0000
2022-08-09T04:33+0000
2022-08-09T04:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064072270_0:2:3053:1719_1920x0_80_0_0_1f9bd6165185771b10a60b8d77fdbeea.jpg
وقال موروزوف لـ"سبوتنيك" تعقيبا على نبأ تنظيم الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه الأوكرانية على استعادة الوحدة مع روسيا إن من المتوقع أن أن يكون عدد الأوكرانيين الراغبين في الانضمام إلى روسيا كبيرا، وأكد ضرورة تمكينهم من تحقيق رغبتهم.وليس مستبعدا أن تكون العاصمة الأوكرانية كييف في المستقبل واحدة من المدن الأوكرانية المتطلعة إلى استعادة الوحدة مع روسيا. وقال النائب عن الحزب الروسي الرئيسي: "قد نشهد في العام المقبل انضمام كييف إلى روسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064072270_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89fe100b9e5fb71d786f6c2179caf11b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب "روسيا الموحدة" يتوقع تقدم أهالي كييف بطلب الانضمام إلى روسيا
تابعنا عبر
يتوقع النائب عن حزب "روسيا الموحدة" أوليغ موروزوف أن يبدي المزيد من الأوكرانيين الرغبة في الانضمام إلى روسيا.
وقال
موروزوف لـ"سبوتنيك" تعقيبا على نبأ تنظيم الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه الأوكرانية على استعادة الوحدة مع روسيا إن من المتوقع أن أن يكون عدد الأوكرانيين الراغبين في الانضمام إلى روسيا كبيرا، وأكد ضرورة تمكينهم من تحقيق رغبتهم.
وليس مستبعدا أن تكون العاصمة الأوكرانية كييف في المستقبل واحدة من المدن الأوكرانية المتطلعة إلى استعادة الوحدة مع روسيا. وقال النائب عن الحزب الروسي الرئيسي: "قد نشهد في العام المقبل انضمام كييف إلى روسيا".