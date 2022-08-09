https://arabic.sputniknews.com/20220809/نانسي-بيلوسي-زيارتي-إلى-تايوان-تستحق-العناء-تماما-ولا-يمكن-للصين-أن-تحدد-من-الذي-سيذهب-للجزيرة-1066210075.html

نانسي بيلوسي: زيارتي إلى تايوان تستحق العناء تماما ولا يمكن للصين أن تحدد من الذي سيذهب للجزيرة

نانسي بيلوسي: زيارتي إلى تايوان تستحق العناء تماما ولا يمكن للصين أن تحدد من الذي سيذهب للجزيرة

دافعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، عن الرحلة التي قامت بها إلى تايوان (الصين) الأسبوع الماضي، وتسببت في إشعال غضب الصين. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T12:56+0000

2022-08-09T12:56+0000

2022-08-09T12:56+0000

نانسي بيلوسي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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وشددت بيلوسي في مقابلة لها مع برنامج "توداي"، على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، في أول مقابلة إعلامية لها منذ زيارتها المثيرة للجدل، على أن ذهابها إلى تايوان (الصين) "يستحق العناء تماما".وأكدت أن "أمريكا لا يمكنها السماح للصين بعزل الجزيرة".وأضافت: "لا يمكننا السماح للحكومة الصينية بعزل تايوان، ولن يحددوا من الذي يمكنه الذهاب إلى تايوان".وبدأ الجيش الصيني، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين)، في تنفيذ مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطيران والسفن الحربية.وانطلقت هذه المناورات، يوم 4 أغسطس/ آب الجاري في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان (الصين)، وكان من المفترض أن تنتهي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد، غير أنه تقرر استمرارها، أمس الاثنين.وأجرت بيلوسي زيارة إلى تايوان (الصين)، يومي 2 و3 أغسطس؛ وأصبحت أبرز المسؤولين الأمريكيين، الذين زاروا الجزيرة، على مدار الـ25 عاما الماضية.وبالإضافة إلى المناورات العسكرية، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.كما علّقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.وحمّلت وزارة الخارجية الصينية واشنطن وتايبيه المسؤولية عن جميع العواقب السلبية الناتجة عن هذه الزيارة؛ التي أعلنت بكين عن رفضها، منذ الإعلان عنها.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/بكين-عن-دعم-أكثر-من-170-دولة-مبدأ-الصين-الواحدة-أغلبية-ساحقة-مقابل-أمريكا-وأتباعها-القلائل-1066167462.html

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نانسي بيلوسي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, التوتر العسكري بين الصين وتايوان