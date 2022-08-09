https://arabic.sputniknews.com/20220809/نصر-الله-يوجه-رسالة-إلى-القوى-السياسية-العراقية--أنقذوا-العراق-1066196276.html

نصر الله يوجه رسالة إلى القوى السياسية العراقية... "أنقذوا العراق"

نصر الله يوجه رسالة إلى القوى السياسية العراقية... "أنقذوا العراق"

وجه الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى القوى السياسية في العراق. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T09:25+0000

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وقال نصر الله، في كلمة متلفزة خلال المسيرة المركزية في ذكرى عاشوراء بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، إن "العراق الأرض المقدسة نأمل أن يتمكن جميع الأعزاء فيها على العمل بحكمة من أجل أن ينقذوا العراق ومن أجل الأمة كلها"، حسب قناة "المنار".وأضاف: "نرجو من العراقيين العمل على حل الخلافات لإنقاد العراق مما يحاك له".ودعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.وعبّر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا دعا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.‏وأعلن الإطار التنسيقي في العراق دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح ‏الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة‎.فيما رفض رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، دعوة الصدر، وقال إنه "يرفض دعوات حل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة المجلس الحالي إلى الانعقاد بشكل طبيعي"، حسب وكالة "بغداد اليوم".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة.وبشأن اليمن، جدد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، "التضامن والوقوف مع اليمن"، داعيا إلى "وقف العدوان على الشعب اليمني". وقال: "نجدد وقفتنا إلى جانب الشعب المجاهد والمحاصر في اليمن الذي يقاتل منذ سنوات دفاعاً عن كرامته ووطنه في مواجهة الاحتلال والعدوان والإذلال والاستكبار"، مضيفا أن "الشعب اليمني لا يعرف الكلل ولا الملل، ويملئ الجبهات على امتداد السنوات، ويملئ الساحات والميدادين ولا يغيب عن مناسبات الأمة".وأضاف نصر الله، "في سوريا تخطت الحرب الكونية ولكنها تعاني الحصار، الذي يجب أن يرفع عنها"، مؤكدا أن "إيران بقيادة الإمام الخامنئي ستبقى طليعة الإسلام".

https://arabic.sputniknews.com/20220808/المالكي-يرفض-دعوة-الصدر-لا-حل-للبرلمان-ولا-انتخابات-مبكرة-إلا-بعودة-المجلس-الحالي-للانعقاد-1066177473.html

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أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, أخبار اليمن الأن, أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران