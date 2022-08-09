عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220809/هاكرز-من-بنغلاديش-يعطلون-موقع-وزارة-الزراعة-الإسرائيلية-الإلكتروني-1066184106.html
"هاكرز" من بنغلاديش يعطلون موقع وزارة الزراعة الإسرائيلية الإلكتروني
"هاكرز" من بنغلاديش يعطلون موقع وزارة الزراعة الإسرائيلية الإلكتروني
قامت مجموعة "هاكرز" من بنغلادش، صباح اليوم الثلاثاء، بتعطيل الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة الإسرائيلية، بحسب إعلام عبري. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T07:05+0000
2022-08-09T07:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/66/1022006687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0ced0d75be817bbaf985488763c1c05f.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "بعدما أسقطت (عطلت) الأسبوع الماضي موقعي ميناءي إيلات وأشدود وكذلك موقع الكلية الوطنية للشرطة، أعلنت المجموعة الهجومية Mysterious Team Bangladesh صباح اليوم (الثلاثاء)، أنها أسقطت موقع وزارة الزراعة".وأوضحت: "حتى هذه اللحظة، لا يتوفر الموقع بالفعل للتصفح"، مضيفة: "على غرار الهجمات السابقة، يدور الحديث على ما يبدو عن هجوم حجب الخدمة(0DDoS) فقط والذي في إطاره يتم إسقاط موقع الويب دون اختراق قواعد البيانات".وأضافت أن مجموعة "الهاكرز" هذه تعرف نفسها على أنها مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/66/1022006687_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_19c3339e282fef9c216753d931e066c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"هاكرز" من بنغلاديش يعطلون موقع وزارة الزراعة الإسرائيلية الإلكتروني

07:05 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
تابعنا عبرTelegram
قامت مجموعة "هاكرز" من بنغلادش، صباح اليوم الثلاثاء، بتعطيل الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة الإسرائيلية، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "بعدما أسقطت (عطلت) الأسبوع الماضي موقعي ميناءي إيلات وأشدود وكذلك موقع الكلية الوطنية للشرطة، أعلنت المجموعة الهجومية Mysterious Team Bangladesh صباح اليوم (الثلاثاء)، أنها أسقطت موقع وزارة الزراعة".
وأوضحت: "حتى هذه اللحظة، لا يتوفر الموقع بالفعل للتصفح"، مضيفة: "على غرار الهجمات السابقة، يدور الحديث على ما يبدو عن هجوم حجب الخدمة(0DDoS) فقط والذي في إطاره يتم إسقاط موقع الويب دون اختراق قواعد البيانات".
وأضافت أن مجموعة "الهاكرز" هذه تعرف نفسها على أنها مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала