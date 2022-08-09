https://arabic.sputniknews.com/20220809/هاكرز-من-بنغلاديش-يعطلون-موقع-وزارة-الزراعة-الإسرائيلية-الإلكتروني-1066184106.html
"هاكرز" من بنغلاديش يعطلون موقع وزارة الزراعة الإسرائيلية الإلكتروني
"هاكرز" من بنغلاديش يعطلون موقع وزارة الزراعة الإسرائيلية الإلكتروني
قامت مجموعة "هاكرز" من بنغلادش، صباح اليوم الثلاثاء، بتعطيل الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة الإسرائيلية، بحسب إعلام عبري. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T07:05+0000
2022-08-09T07:05+0000
2022-08-09T07:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "بعدما أسقطت (عطلت) الأسبوع الماضي موقعي ميناءي إيلات وأشدود وكذلك موقع الكلية الوطنية للشرطة، أعلنت المجموعة الهجومية Mysterious Team Bangladesh صباح اليوم (الثلاثاء)، أنها أسقطت موقع وزارة الزراعة".وأوضحت: "حتى هذه اللحظة، لا يتوفر الموقع بالفعل للتصفح"، مضيفة: "على غرار الهجمات السابقة، يدور الحديث على ما يبدو عن هجوم حجب الخدمة(0DDoS) فقط والذي في إطاره يتم إسقاط موقع الويب دون اختراق قواعد البيانات".وأضافت أن مجموعة "الهاكرز" هذه تعرف نفسها على أنها مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"هاكرز" من بنغلاديش يعطلون موقع وزارة الزراعة الإسرائيلية الإلكتروني
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قامت مجموعة "هاكرز" من بنغلادش، صباح اليوم الثلاثاء، بتعطيل الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة الإسرائيلية، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "بعدما أسقطت (عطلت) الأسبوع الماضي موقعي ميناءي إيلات وأشدود وكذلك موقع الكلية الوطنية للشرطة، أعلنت المجموعة الهجومية Mysterious Team Bangladesh صباح اليوم (الثلاثاء)، أنها أسقطت موقع وزارة الزراعة".
وأوضحت: "حتى هذه اللحظة، لا يتوفر الموقع بالفعل للتصفح"، مضيفة: "على غرار الهجمات السابقة، يدور الحديث على ما يبدو عن هجوم حجب الخدمة(0DDoS) فقط والذي في إطاره يتم إسقاط موقع الويب دون اختراق قواعد البيانات".
وأضافت أن مجموعة "الهاكرز" هذه تعرف نفسها على أنها مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.