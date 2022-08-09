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https://arabic.sputniknews.com/20220809/واتسآب-يطيل-فترة-سماح-حذف-الرسائل-المحرجة-1066196170.html
"واتسآب" يطيل فترة سماح حذف الرسائل المحرجة
"واتسآب" يطيل فترة سماح حذف الرسائل المحرجة
أعلن تطبيق "واتسآب" للتراسل الفوري عن طرحه ميزة جديدة، من شأنها إطالة فترة السماح لحذف أي رسائل محرجة قبل الاطلاع عليها. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T09:23+0000
2022-08-09T09:23+0000
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وأعلن "واتسآب"، أمس الاثنين، أن مستخدميه أصبح لديهم الآن فرصة لما يزيد قليلا عن اليومين بعد إرسال رسالة محرجة لحذفها، وذلك بدلا من ساعة واحدة فقط كما كان الوضع سابقا.ولبدء استخدام الميزة الجديدة الآن، يجب الضغط لفترة على الرسالة المحرجة، سواء التي كانت مبعوثة في دردشة خاصة أو داخل "مجموعة"، ثم اختيار "حذف"، وبعدها اختيار "حذف للجميع" أو "حذف لي".لكن هناك مشكلة طفيفة بشأن الميزة الجديدة، وهي أنه يجب على كل الأشخاص الذين وُجهت لهم الرسالة أن يكونوا حدّثوا تطبيق "واتسآب" لديهم إلى أحدث إصدار متاح.يشار إلى أن خدمة الرسائل "آي ميساج" عبر كافة أجهزة شركة "آبل" الأمريكية لا تمنح فترة السماح هذه المتوافرة على "واتسآب"، إذ لا تزال تمنح دقيقتين فقط لحذف أي رسائل محرجة قبل قراءتها.
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مجتمع, منوعات

"واتسآب" يطيل فترة سماح حذف الرسائل المحرجة

09:23 GMT 09.08.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTUREبرنامج "واتساب"
برنامج واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
برنامج "واتساب"
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE
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أعلن تطبيق "واتسآب" للتراسل الفوري عن طرحه ميزة جديدة، من شأنها إطالة فترة السماح لحذف أي رسائل محرجة قبل الاطلاع عليها.
وأعلن "واتسآب"، أمس الاثنين، أن مستخدميه أصبح لديهم الآن فرصة لما يزيد قليلا عن اليومين بعد إرسال رسالة محرجة لحذفها، وذلك بدلا من ساعة واحدة فقط كما كان الوضع سابقا.
ولبدء استخدام الميزة الجديدة الآن، يجب الضغط لفترة على الرسالة المحرجة، سواء التي كانت مبعوثة في دردشة خاصة أو داخل "مجموعة"، ثم اختيار "حذف"، وبعدها اختيار "حذف للجميع" أو "حذف لي".
لكن هناك مشكلة طفيفة بشأن الميزة الجديدة، وهي أنه يجب على كل الأشخاص الذين وُجهت لهم الرسالة أن يكونوا حدّثوا تطبيق "واتسآب" لديهم إلى أحدث إصدار متاح.
يشار إلى أن خدمة الرسائل "آي ميساج" عبر كافة أجهزة شركة "آبل" الأمريكية لا تمنح فترة السماح هذه المتوافرة على "واتسآب"، إذ لا تزال تمنح دقيقتين فقط لحذف أي رسائل محرجة قبل قراءتها.
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