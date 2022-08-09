https://arabic.sputniknews.com/20220809/وزير-الخارجية-التايواني-الصين-تجري-تدريبات-استعدادا-للغزو-1066181728.html

وزير الخارجية التايواني: الصين تجري تدريبات "استعدادا للغزو"

وزير الخارجية التايواني: الصين تجري تدريبات "استعدادا للغزو"

قال جوزيف وو، وزير خارجية تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، إن بكين تجري تدريبات جوية وبحرية تطوق الجزيرة استعدادا لغزو تايوان وتغيير الوضع الراهن في منطقة آسيا... 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T04:24+0000

2022-08-09T04:24+0000

2022-08-09T04:24+0000

الصين

أخبار تايوان

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جاءت تصريحات "وو" بعدما أطلقت الصين أكبر مناوراتها الحربية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ عقود، بحسب "فرانس برس".وقال جوزيف وو في مؤتمر صحفي في تايبيه، إن "الصين تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وتطلق صواريخ، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية، وحملة تضليل وإكراه اقتصادي من أجل إضعاف الروح المعنوية العامة في تايوان."وجدد كبير الدبلوماسيين في تايبيه إدانته للتدريبات التي استمرت بها بكين حتى أمس الإثنين، رغم قولها في البداية إنها ستنتهي في اليوم السابق، مشيرا إلى أنها أعاقت أحد أكثر طرق الشحن الجوية ازدحاما في العالم.جاء المؤتمر الصحفي لوو بعد أن أجرى الجيش التايواني تدريباته بالذخيرة الحية لمحاكاة صد هجوم على الجزيرة، ووصف مناورات بكين الحربية بأنها "انتهاك صارخ لحقوق تايوان" ومحاولة للسيطرة على المياه المحيطة بتايوان (الصين) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع.يذكر أن الجيش التايواني كان قد بدأ، اليوم الثلاثاء، مناورات بالذخيرة الحية للمدفعية لمحاكاة صد هجوم صيني بعد أيام من التدريبات العسكرية الصينية الضخمة.ووقالت وكالة "فرانس برس" أن لو ووي جي المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني أن التدريبات بدأت في محافظة بينجتونج الجنوبية بعد وقت قصير من الساعة 0040 بتوقيت غرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، وأضاف أن التدريبات ستنتهي في حوالي الساعة 0130 بتوقيت غرينتش.

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