https://arabic.sputniknews.com/20220809/وزير-الخارجية-التايواني-الصين-تجري-تدريبات-استعدادا-للغزو-1066181728.html
وزير الخارجية التايواني: الصين تجري تدريبات "استعدادا للغزو"
وزير الخارجية التايواني: الصين تجري تدريبات "استعدادا للغزو"
قال جوزيف وو، وزير خارجية تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، إن بكين تجري تدريبات جوية وبحرية تطوق الجزيرة استعدادا لغزو تايوان وتغيير الوضع الراهن في منطقة آسيا... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T04:24+0000
2022-08-09T04:24+0000
2022-08-09T04:24+0000
الصين
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061951221_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_e24e5d3b537e2de37aad69b802501eb3.jpg
جاءت تصريحات "وو" بعدما أطلقت الصين أكبر مناوراتها الحربية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ عقود، بحسب "فرانس برس".وقال جوزيف وو في مؤتمر صحفي في تايبيه، إن "الصين تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وتطلق صواريخ، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية، وحملة تضليل وإكراه اقتصادي من أجل إضعاف الروح المعنوية العامة في تايوان."وجدد كبير الدبلوماسيين في تايبيه إدانته للتدريبات التي استمرت بها بكين حتى أمس الإثنين، رغم قولها في البداية إنها ستنتهي في اليوم السابق، مشيرا إلى أنها أعاقت أحد أكثر طرق الشحن الجوية ازدحاما في العالم.جاء المؤتمر الصحفي لوو بعد أن أجرى الجيش التايواني تدريباته بالذخيرة الحية لمحاكاة صد هجوم على الجزيرة، ووصف مناورات بكين الحربية بأنها "انتهاك صارخ لحقوق تايوان" ومحاولة للسيطرة على المياه المحيطة بتايوان (الصين) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع.يذكر أن الجيش التايواني كان قد بدأ، اليوم الثلاثاء، مناورات بالذخيرة الحية للمدفعية لمحاكاة صد هجوم صيني بعد أيام من التدريبات العسكرية الصينية الضخمة.ووقالت وكالة "فرانس برس" أن لو ووي جي المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني أن التدريبات بدأت في محافظة بينجتونج الجنوبية بعد وقت قصير من الساعة 0040 بتوقيت غرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، وأضاف أن التدريبات ستنتهي في حوالي الساعة 0130 بتوقيت غرينتش.
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061951221_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_64e823eef54909cdecaba51b5a8c7d0d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان
وزير الخارجية التايواني: الصين تجري تدريبات "استعدادا للغزو"
تابعنا عبر
قال جوزيف وو، وزير خارجية تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، إن بكين تجري تدريبات جوية وبحرية تطوق الجزيرة استعدادا لغزو تايوان وتغيير الوضع الراهن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
جاءت تصريحات "وو" بعدما أطلقت الصين أكبر مناوراتها الحربية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ عقود، بحسب "فرانس برس".
وقال جوزيف وو
في مؤتمر صحفي في تايبيه، إن "الصين تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وتطلق صواريخ، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية، وحملة تضليل وإكراه اقتصادي من أجل إضعاف الروح المعنوية العامة في تايوان."
وجدد كبير الدبلوماسيين في تايبيه إدانته للتدريبات التي استمرت بها بكين حتى أمس الإثنين، رغم قولها في البداية إنها ستنتهي في اليوم السابق، مشيرا إلى أنها أعاقت أحد أكثر طرق الشحن الجوية ازدحاما في العالم.
جاء المؤتمر الصحفي لوو بعد أن أجرى الجيش التايواني تدريباته بالذخيرة الحية لمحاكاة صد هجوم على الجزيرة، ووصف مناورات بكين الحربية بأنها "انتهاك صارخ لحقوق تايوان" ومحاولة للسيطرة على المياه المحيطة بتايوان (الصين) ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع.
واختتم قائلا إن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان والمنطقة بأسرها"، كما وجه "وو" الشكر للحلفاء الغربيين لوقوفهم في وجه الصين، وقال "إنه يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن الديمقراطية لن تخضع للاستبداد".
يذكر أن الجيش التايواني كان قد بدأ، اليوم الثلاثاء، مناورات بالذخيرة الحية
للمدفعية لمحاكاة صد هجوم صيني بعد أيام من التدريبات العسكرية الصينية الضخمة.
ووقالت وكالة "فرانس برس" أن لو ووي جي المتحدث باسم فيلق الجيش الثامن التايواني أن التدريبات بدأت في محافظة بينجتونج الجنوبية بعد وقت قصير من الساعة 0040 بتوقيت غرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، وأضاف أن التدريبات ستنتهي في حوالي الساعة 0130 بتوقيت غرينتش.