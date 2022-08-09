https://arabic.sputniknews.com/20220809/وفاة-فنانة-مصرية-كبيرة-بعد-صراع-طويل-مع-المرض-وانتصار-السيسي-تنعيها-1066203459.html

وفاة فنانة مصرية كبيرة بعد صراع طويل مع المرض... وانتصار السيسي تنعاها

وفاة فنانة مصرية كبيرة بعد صراع طويل مع المرض... وانتصار السيسي تنعاها

غيب الموت صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة المصرية الكبيرة رجاء حسين، عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T11:41+0000

2022-08-09T11:41+0000

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وأكد نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، أن "جنازة الفنانة الراحلة شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنوب الجيزة بعد صلاة ظهر اليوم، وسيوارى جثمانها بمقابر العائلة".ونعت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الفنانة الراحلة. وقالت، عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، إن الفنانة القديرة رجاء حسين، رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد.وأضافت انتصار السييسي، أن "الفنانة الراحلة كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها"، وتابعت "رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته".

https://arabic.sputniknews.com/20210224/ما-كانت-البلطجة-نمبر-وان-هجوم-من-النجمة-رجاء-حسين-على-لقب-محمد-رمضان-فيديو--1048201226.html

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