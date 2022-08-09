عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220809/وكالة-خالد-مشعل-يتوجه-إلى-الأردن-لأسباب-غير-سياسية-1066204485.html
وكالة: خالد مشعل يتوجه إلى الأردن لأسباب "غير سياسية"
وكالة: خالد مشعل يتوجه إلى الأردن لأسباب "غير سياسية"
نقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية (مستقلة) عن قيادي فلسطيني لم تكشف اسمه، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، سيتوجه إلى... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:02+0000
2022-08-09T12:02+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/02/1013350291_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dd3ed2b7f3a7ddb7e050ea411aeed602.jpg
ومع أن الزيارة تأتي عقب تصعيد عسكري بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، فقد أكد القيادي لوكالة عمون أنها "ذات طابع عائلي ودون أن يكون لها أي هدف أو مغزى سياسي".وأشار إلى أن مشعل سيلتقي خلال زيارته عددا من أصدقائه المقربين فقط.وكان مشعل زار الأردن في أواخر أغسطس/آب من العام الماضي للمشاركة في تشييع جنازة القيادي في الحركة المقيم في عمّان، إبراهيم غوشة.جدير بالذكر أنه لا توجد علاقات سياسية بين الأردن وحركة "حماس".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، "ارتقاء ثلاثة شهداء، إضافة إلى 69 إصابة بينها 7 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".يأتي ذلك بعدما اغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، التي بدأت عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوبي ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-اشتعال-المنطقة-في-حال-استمر-العدوان-الإسرائيلي-1066201921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/02/1013350291_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_18e930484f0a4f32cdb3aa230844289c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن

وكالة: خالد مشعل يتوجه إلى الأردن لأسباب "غير سياسية"

12:02 GMT 09.08.2022
© Sputnik . Valeri Melnikovf / الذهاب إلى بنك الصوررئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . Valeri Melnikovf
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية (مستقلة) عن قيادي فلسطيني لم تكشف اسمه، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، سيتوجه إلى الأردن خلال الأيام المقبلة.
ومع أن الزيارة تأتي عقب تصعيد عسكري بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، فقد أكد القيادي لوكالة عمون أنها "ذات طابع عائلي ودون أن يكون لها أي هدف أو مغزى سياسي".
وأشار إلى أن مشعل سيلتقي خلال زيارته عددا من أصدقائه المقربين فقط.
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
الرئاسة الفلسطينية تحذر من اشتعال المنطقة في حال استمر "العدوان الإسرائيلي"
11:12 GMT
وكان مشعل زار الأردن في أواخر أغسطس/آب من العام الماضي للمشاركة في تشييع جنازة القيادي في الحركة المقيم في عمّان، إبراهيم غوشة.
جدير بالذكر أنه لا توجد علاقات سياسية بين الأردن وحركة "حماس".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، "ارتقاء ثلاثة شهداء، إضافة إلى 69 إصابة بينها 7 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".
يأتي ذلك بعدما اغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، التي بدأت عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوبي ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала