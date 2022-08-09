https://arabic.sputniknews.com/20220809/وكالة-خالد-مشعل-يتوجه-إلى-الأردن-لأسباب-غير-سياسية-1066204485.html
وكالة: خالد مشعل يتوجه إلى الأردن لأسباب "غير سياسية"
وكالة: خالد مشعل يتوجه إلى الأردن لأسباب "غير سياسية"
نقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية (مستقلة) عن قيادي فلسطيني لم تكشف اسمه، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، سيتوجه إلى... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:02+0000
2022-08-09T12:02+0000
2022-08-09T12:02+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/02/1013350291_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dd3ed2b7f3a7ddb7e050ea411aeed602.jpg
ومع أن الزيارة تأتي عقب تصعيد عسكري بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، فقد أكد القيادي لوكالة عمون أنها "ذات طابع عائلي ودون أن يكون لها أي هدف أو مغزى سياسي".وأشار إلى أن مشعل سيلتقي خلال زيارته عددا من أصدقائه المقربين فقط.وكان مشعل زار الأردن في أواخر أغسطس/آب من العام الماضي للمشاركة في تشييع جنازة القيادي في الحركة المقيم في عمّان، إبراهيم غوشة.جدير بالذكر أنه لا توجد علاقات سياسية بين الأردن وحركة "حماس".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، "ارتقاء ثلاثة شهداء، إضافة إلى 69 إصابة بينها 7 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".يأتي ذلك بعدما اغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، التي بدأت عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوبي ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-اشتعال-المنطقة-في-حال-استمر-العدوان-الإسرائيلي-1066201921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/02/1013350291_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_18e930484f0a4f32cdb3aa230844289c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن
وكالة: خالد مشعل يتوجه إلى الأردن لأسباب "غير سياسية"
تابعنا عبر
نقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية (مستقلة) عن قيادي فلسطيني لم تكشف اسمه، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، سيتوجه إلى الأردن خلال الأيام المقبلة.
ومع أن الزيارة تأتي عقب تصعيد عسكري بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، فقد أكد القيادي لوكالة عمون
أنها "ذات طابع عائلي ودون أن يكون لها أي هدف أو مغزى سياسي".
وأشار إلى أن مشعل سيلتقي خلال زيارته عددا من أصدقائه المقربين فقط.
وكان مشعل زار الأردن في أواخر أغسطس/آب من العام الماضي للمشاركة في تشييع جنازة القيادي في الحركة المقيم في عمّان، إبراهيم غوشة.
جدير بالذكر أنه لا توجد علاقات سياسية بين الأردن وحركة "حماس".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، "ارتقاء ثلاثة شهداء
، إضافة إلى 69 إصابة بينها 7 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".
يأتي ذلك بعدما اغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية، التي بدأت عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس"، فيما كثفت الحركة قصفها مناطق جنوبي ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب
.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ
، مساء الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.