https://arabic.sputniknews.com/20220809/-بيسكوف-إذا-ظهر-مصنع-بيرقدار-في-أوكرانيا-فسيخضع-لعملية-نزع-السلاح-1066214881.html

بيسكوف: إذا ظهر مصنع "بيرقدار" في أوكرانيا فسيخضع لعملية نزع السلاح

بيسكوف: إذا ظهر مصنع "بيرقدار" في أوكرانيا فسيخضع لعملية نزع السلاح

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه إذا ظهر إنتاج طائرات تركية بدون طيار في أوكرانيا، فسيخضع هذا الأمر إلى عملية نزع السلاح. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T13:32+0000

2022-08-09T13:32+0000

2022-08-09T13:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وفي وقت سابق، أعلن السفير الأوكراني في تركيا فاسيلي بودنار أن شركة بيرقدار "Bayraktar" التركية ستبني مصنعا لإنتاج طائرات بدون طيار تحمل الاسم نفسه في أوكرانيا، ويُزعم أن الشركة سجلت بالفعل واشترت قطعة أرض، مشيرا إلى أن إنشاء المصنع قد يبدأ في عام 2023.وفي مقابلة تلفزيونية أوضح بودنار أن الشركة "بدأت بالفعل الأعمال التحضيرية لبدء بناء هذا المصنع. هناك بعض الفروق الدقيقة مع تسليم بعض المعدات واختيار شركة للبناء"، مضيفا: "آمل أن نشهد في الأشهر القادمة بعض التقدم في هذه المسألة".من جهته، قال بيسكوف: "إن حقيقة إنشاء مثل هذا الشيء، والتي ستندرج بالطبع، على الفور تحت عملية التجريد من السلاح - يجب فهم ذلك - بالطبع، من المحتمل أن يؤدي إلى إطالة معاناة الأوكرانيين فقط، ولكنه لن يساعد في تجنب ما هو الهدف من العملية العسكرية الخاصة".وكانت أوكرانيا في 2018-2020 قد استوردت طائرات تركية من طراز "بيرقدار تي بي 2"، ومنذ نهاية عام 2021، بدأ بالفعل إنتاج هذه الطائرات بدون طيار بموجب اتفاقية مع تركيا، لكن لم يتم تحديد التفاصيل، كما اكتسب هذا النوع من الطائرات شعبية واسعة خلال نزاع قره باغ عام 2020 بين أرمينيا وأذربيجان.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى جميع البلدان بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. هذا وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، في حين أكد بيسكوف أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/الدفاع-الأوكرانية-كييف-وأنقرة-تعملان-على-بناء-مصنع-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-بيرقدار-في-أوكرانيا-1064362444.html

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