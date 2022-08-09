عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220809/-مصادر-إعلامية-تركية-أردوغان-والأسد-قد-يجريان-مكالمة-هاتفية-باقتراح-من-الرئيس-الروسي--1066194986.html
مصادر إعلامية تركية: أردوغان والأسد قد يجريان مكالمة هاتفية باقتراح من الرئيس الروسي
مصادر إعلامية تركية: أردوغان والأسد قد يجريان مكالمة هاتفية باقتراح من الرئيس الروسي
أفادت مصادر إعلامية تركية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيسين التركي طيب رجب أردوغان والسوري بشار الأسد قد يجريان مكالمة هاتفية باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T08:42+0000
2022-08-09T08:42+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مصادر إعلامية تركية: أردوغان والأسد قد يجريان مكالمة هاتفية باقتراح من الرئيس الروسي

08:42 GMT 09.08.2022
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أفادت مصادر إعلامية تركية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيسين التركي طيب رجب أردوغان والسوري بشار الأسد قد يجريان مكالمة هاتفية باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала