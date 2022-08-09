https://arabic.sputniknews.com/20220809/-مصادر-إعلامية-تركية-أردوغان-والأسد-قد-يجريان-مكالمة-هاتفية-باقتراح-من-الرئيس-الروسي--1066194986.html
مصادر إعلامية تركية: أردوغان والأسد قد يجريان مكالمة هاتفية باقتراح من الرئيس الروسي
مصادر إعلامية تركية: أردوغان والأسد قد يجريان مكالمة هاتفية باقتراح من الرئيس الروسي
أفادت مصادر إعلامية تركية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيسين التركي طيب رجب أردوغان والسوري بشار الأسد قد يجريان مكالمة هاتفية باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T08:42+0000
2022-08-09T08:42+0000
2022-08-09T08:42+0000
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العالم
مصادر إعلامية تركية: أردوغان والأسد قد يجريان مكالمة هاتفية باقتراح من الرئيس الروسي
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أفادت مصادر إعلامية تركية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيسين التركي طيب رجب أردوغان والسوري بشار الأسد قد يجريان مكالمة هاتفية باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.