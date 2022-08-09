https://arabic.sputniknews.com/20220809/-مقتل-4-جنود-باكستانيين-في-هجوم-انتحاري-قرب-الحدود-الأفغانية-1066215905.html
مقتل 4 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية
مقتل 4 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية
قتل 4 جنود من باكستان، اليوم الثلاثاء، لدى تفجير انتحاري نفسه مستهدفا قافلة للجيش قرب حدود أفغانستان شمال غربي البلاد. 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T14:02+0000
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وقال الدائرة الإعلامية للعلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان، إن الهجوم وقع في منطقة مير علي في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا، واستهدف رتلا عسكريا ما أسفر عن مقتل أربعة جنود.وأضافت أن أجهزة المخابرات بدأت تحقيقات لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالانتحاري.، على ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم، قائلا إن "المخططات الشريرة للإرهابيين ستذهب بلا جدوى"، حسبما ذكر بيان لمكتبه.وكانت المنطقة ذات يوم معقلا للمسلحين الإسلاميين المحليين والأجانب، لكن عمليات عسكرية باكستانية مختلفة تمكنت من طردهم.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي جاء بعد يوم واحد من مقتل القيادي البارز في حركة "طالبان باكستان" عبد الوالي المعروف أيضا باسم عمر خالد الخراساني، مع مكافأة أمريكية قدرها 3 ملايين دولار على رأسه، في انفجار بأفغانستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-جندي-في-هجوم-إرهابي-على-نقطة-تفتيش-عسكرية-1063031570.html
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مقتل 4 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية
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قتل 4 جنود من باكستان، اليوم الثلاثاء، لدى تفجير انتحاري نفسه مستهدفا قافلة للجيش قرب حدود أفغانستان شمال غربي البلاد.
وقال الدائرة الإعلامية للعلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان، إن الهجوم وقع في منطقة مير علي في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا، واستهدف رتلا عسكريا ما أسفر عن مقتل أربعة جنود.
وأضافت أن أجهزة المخابرات بدأت تحقيقات لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالانتحاري.، على ما نقلت وكالة
"شينخوا" الصينية.
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
الهجوم، قائلا إن "المخططات الشريرة للإرهابيين ستذهب بلا جدوى"، حسبما ذكر بيان لمكتبه.
وكانت المنطقة ذات يوم معقلا للمسلحين الإسلاميين المحليين والأجانب، لكن عمليات عسكرية باكستانية مختلفة تمكنت من طردهم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي جاء بعد يوم واحد من مقتل القيادي البارز في حركة "طالبان باكستان" عبد الوالي المعروف أيضا باسم عمر خالد الخراساني، مع مكافأة أمريكية قدرها 3 ملايين دولار على رأسه، في انفجار بأفغانستان.