https://arabic.sputniknews.com/20220810/آخر-كلمات-الدبلوماسي-السعودي-محمد-القحطاني-قبل-وفاته-خلال-أحد-المؤتمرات-في-مصر-فيديو-1066241615.html
آخر كلمات الدبلوماسي السعودي محمد القحطاني قبل وفاته خلال أحد المؤتمرات في مصر... فيديو
آخر كلمات الدبلوماسي السعودي محمد القحطاني قبل وفاته خلال أحد المؤتمرات في مصر... فيديو
سقط الدبلوماسي السعودي محمد القحطاني، أثناء إلقاء كلمة له بالمؤتمر العربي الأفريقي، الذي عقد بدار حرس الحدود في القاهرة، مغشيا عليه. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:26+0000
2022-08-10T09:26+0000
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وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأنه "على الفور هرول إليه طبيب الفندق وقام بعمل الإسعافات الأولية له، إلا أنه تبينت وفاته، ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر".وكانت آخر كلمات السفير محمد القحطاني، بالمؤتمر، هي حديثه عن رؤساء وملوك مصر والسعودية والإمارات. وقال: "عندما نتحدث عن تلك القامات العظيمة نتحدث عن بنية تحتية عظيمة، وانتشار الأمن والآمان وثورة في البنية التحتية، جزاه الله عنا خير وعظم الله أجره". وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، امتدح السفير محمد القحطاني، الأمير محمد بن زايد، رئيس الإمارات، قائلا: "هذا عميد الإنسانية ورجل السلام".
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آخر كلمات الدبلوماسي السعودي محمد القحطاني قبل وفاته خلال أحد المؤتمرات في مصر... فيديو
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سقط الدبلوماسي السعودي محمد القحطاني، أثناء إلقاء كلمة له بالمؤتمر العربي الأفريقي، الذي عقد بدار حرس الحدود في القاهرة، مغشيا عليه.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأنه "على الفور هرول إليه طبيب الفندق وقام بعمل الإسعافات الأولية له، إلا أنه تبينت وفاته، ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر".
وكانت آخر كلمات السفير محمد القحطاني، بالمؤتمر، هي حديثه عن رؤساء وملوك مصر والسعودية والإمارات. وقال: "عندما نتحدث عن تلك القامات العظيمة نتحدث عن بنية تحتية عظيمة، وانتشار الأمن والآمان وثورة في البنية التحتية، جزاه الله عنا خير وعظم الله أجره".
وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، امتدح السفير محمد القحطاني، الأمير محمد بن زايد، رئيس الإمارات، قائلا: "هذا عميد الإنسانية ورجل السلام".