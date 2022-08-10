https://arabic.sputniknews.com/20220810/أحد-مساعدي-الرئيس-السابق-ترامب-كان-قويا-بعد-مداهمة-مكتب-التحقيقات-لمنزله-1066241797.html
أحد مساعدي الرئيس السابق: ترامب كان قويا بعد مداهمة مكتب التحقيقات لمنزله
أحد مساعدي الرئيس السابق: ترامب كان قويا بعد مداهمة مكتب التحقيقات لمنزله
قال عضو الكونغرس الجمهوري جيم بانكس، الذي التقى بالرئيس السابق بعد يوم من عمليات التفتيش، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدا "قويا" بعد مداهمات مكتب... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:27+0000
2022-08-10T09:27+0000
2022-08-10T09:27+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف بانكس إن ترامب سيعلن قريبا قراره الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024،جنبا إلى جنب مع شركاء آخرين. وعقد الاجتماع في نادي ترامب للجولف في بيدمينستر، نيو جيرسي، بحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز".يذكر أنه في وقت سابق، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي عقار ترامب مار أ لاغو بولاية فلوريدا. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، كان جهاز المخابرات مهتما بالوثائق التي يمكن أن تكون قد أخذت من البيت الأبيض.
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أخبار سوريا اليوم
أحد مساعدي الرئيس السابق: ترامب كان قويا بعد مداهمة مكتب التحقيقات لمنزله
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قال عضو الكونغرس الجمهوري جيم بانكس، الذي التقى بالرئيس السابق بعد يوم من عمليات التفتيش، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدا "قويا" بعد مداهمات مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في فلوريدا.
وأضاف بانكس إن ترامب سيعلن قريبا قراره الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024،جنبا إلى جنب مع شركاء آخرين. وعقد الاجتماع في نادي ترامب للجولف في بيدمينستر، نيو جيرسي، بحسب ما نقل
موقع "فوكس نيوز".
وتابع بانكس، قائلا: "لم يكن يبدو مهزوما على الإطلاق، لقد كان متحمسا للغاية ومعنويات عالية جدا. لقد كان حديثا رائعا لمدة ثلاث ساعات حول ما يفعله الجمهوريون في مجلس النواب الآن لاستعادة الأغلبية، وماذا سنفعل ذلك عندما نفوز. إننا نرغب في قراره وإن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يعلن قراره".
يذكر أنه في وقت سابق، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي عقار ترامب مار أ لاغو بولاية فلوريدا. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، كان جهاز المخابرات مهتما بالوثائق التي يمكن أن تكون قد أخذت من البيت الأبيض.